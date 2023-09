escuchar

Este domingo, en La Peña de Morfi (Telefe), Diego Leuco y todo el equipo del programa dialogaron un rato con Daniel “Toto” Iñiguez, el hincha de Colón de Santa Fe que fue recientemente nominado al premio The Best al mejor hincha luego de que se difundieran unas imágenes suyas dándole la mamadera a su bebé Tiziano en la tribuna del sabalero. En ese contexto, el periodista hizo una broma con el clásico rival de Colón que hizo reír a todo el estudio, pero no tanto al entrevistado.

Iñiguez se comunicó desde su casa en Santa Fe para hablar de las sensaciones que había despertado en él y su familia el hecho de ser nominado al premio que entrega cada años la FIFA. El hincha de Colón estaba en la comunicación junto a su esposa y al pequeño Tiziano, el bebé de dos meses que también fue el protagonista del video que lo catapultó a ser nominado al mencionado galardón.

El hombre, de 32 años, que vive en el barrio santafesino de San Agustín contó que cuando llegó la noticia de su nominación la gente lo saludaba “enloquecida” en el trabajo. También dijo que era la primera vez que Tiziano iba a la cancha, ese día el sabalero venció uno a cero a Barracas, y que, tanto él como su esposa y sus dos hijas iban siempre a ver al equipo al ‘cementerio de los elefantes’.

El premio The Best reconoce a los mejores jugadores del año, tanto a los futbolistas hombres como mujeres, también el mejor director técnico y hinchas o hinchadas. El año pasado, por caso, ganó este último trofeo la parcialidad argentina por la efusividad y pasión que exhibió en el Mundial de Qatar 2022. El premio lo fue a recibir, entonces, Carlos Pascual, más conocido en la Argentina como el Tula.

Un hincha de Colón fue nominado a los premios The Best en la categoría de "Mejor Aficionado"

A raíz de ello le preguntaron en La Peña a Iñiguez a quién le gustaría ver en la ceremonia de este año de The Best, teniendo en cuenta que se encuentran nominados para mejor futbolista Lionel Messi y Julián Álvarez. El santafesino aseguró que sería “un sueño” poder tener una foto con Messi.

Entonces fue cuando, para hacer el cierre de la entrevista, Leuco hizo una apelación al humor que, en realidad, fue casi involuntaria. Como tanto Iñiguez como su mujer y el pequeño Tiziano estaban juntos en cámara y los tres con la camiseta del club de sus amores, el conductor del ciclo reflexionó: “Qué lindo, qué hermoso que sean así”, y tras hacer una pausa, disparó: “Iba a decir con esta ‘unión’, pero no quiero generar polémica”.

El chiste futbolero de Diego Leuco hizo reir a todos en La Peña de Morfi captura telefe

La mención que realizó el anfitrión de La Peña del histórico adversario del sabalero generó la risa genuina de todo el equipo, que saludaron la chanza con aplausos efusivos y hasta se llegó a escuchar a alguien que gritó: “El humor de Leuco”.

Sin embargo, en pantalla, tanto Toto como su señora mostraban una risa nerviosa y el hincha le dijo: “No nos quemés”, mientras en el estudio seguían los “festejos” por la broma con el tatengue.

De la Liga de los Campeones del Mundo a los The Best 🤩



Este padre hincha de Colón fue captado por las cámaras de TNT Sports y está nominado al Premio a la Afición de la FIFA 🏆 pic.twitter.com/vsTiAxymZZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2023

“Qué lindo que se quieran así”, retomó su mensaje de despedida Leuco, y remató: “Qué linda la nominación, ojalá lo ganen, Toto. Besos para vos y tu familia”.

La ceremonia de premiación en la que se sabrá si Toto logra consagrarse como el mejor hincha se llevará a cabo el próximo 27 de febrero.