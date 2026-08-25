Dolly Parton, cantante: “Al fin y al cabo, espero que se me recuerde como una buena compositora; las canciones son mi legado”

Dolly Parton, figura fundamental de la música country y referente cultural de escala global, murió este martes 25 de agosto a los 80 años. Si bien su trayectoria abarcó facetas como actriz, empresaria y filántropa, la artista siempre priorizó su oficio de letrista. “Al fin y al cabo, espero que se me recuerde como una buena compositora. Las canciones son mi legado”, subrayó la cantante en su libro de 2020, Dolly Parton, songteller. Con más de 100 millones de discos vendidos y una carrera de seis décadas, Parton dejó una huella imborrable en la industria mediante piezas que trascendieron las fronteras del género, como “I will always love you”, “Jolene” y “Coat of Many Colors”.

Nacida el 19 de enero de 1946 en una cabaña de una sola habitación en Tennessee, su origen humilde en una familia de doce hermanos resultó crucial para su sensibilidad creativa. Desde los seis años, cuando compuso “Little Tiny Tasseltop” para su muñeca de mazorca de maíz, supo que la escritura era el canal para procesar sus emociones.

Dolly escribió su primera canción cuando tenía seis años: "Little Tiny Tasseltop" (Fuente: Instagram/@dollyparton)

“Me expresaba a mí misma y mis sentimientos a través de la escritura”, explicaba al recordar aquellos inicios. Su madre, Avie Lee, fue una influencia temprana vital, al cantar melodías tradicionales con una voz que la artista describió como cautivadora. Esa herencia oral, sumada a la disciplina de trabajo que aprendió en su hogar, impulsó su precoz salto a la fama: a los 11 años ya integraba una emisora local y a los 13 pisaba el escenario del Grand Ole Opry.

El talento de Parton para la pluma fue el pilar de su éxito. Aunque su imagen, caracterizada por peinados rubios y trajes extravagantes, acaparó portadas y debates, ella siempre sostuvo que la esencia residía en el papel y la tinta. Compuso cerca de 3000 canciones, aunque solo grabó 450. Esta productividad incesante le permitió mantenerse vigente en un mercado cambiante.

Dolly Parton canta "Mama" - @dollyparton

Su relación con el cantante Porter Wagoner fue fundamental en sus primeros años, y su partida hacia una carrera solista derivó en la creación de “I will always love you”, una despedida que más tarde se convirtió en un himno global tras la versión de Whitney Houston. Según destacó en sus memorias, la escritura le otorgaba una conexión espiritual profunda: “Siento que estoy más cerca de Dios cuando escribo. De repente se me ocurre una frase genial y digo: ‘Oye, gracias, Señor. Sé que eso no se me ha ocurrido a mí’”.

Murió Dolly Parton

Más allá de los escenarios, Parton supo capitalizar su carisma en el cine con films como 9 to 5 y en el desarrollo de su parque temático, Dollywood. Sin embargo, su compromiso humano también formó parte de su legado. Durante la pandemia de 2020, donó un millón de dólares para la investigación de vacunas, consolidando su rol como referente social. Fiel a sus raíces, rechazó homenajes personales en Nashville por considerarlos inapropiados ante las crisis mundiales. Parton deja un vacío inmenso, pero sus composiciones permanecen como testimonio de una vida dedicada íntegramente a contar historias propias y ajenas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA, con información de Reuters.