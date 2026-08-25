De qué murió Dolly Parton

La muerte de Dolly Parton este martes a los 80 años conmocionó al mundo entero. La cantante y compositora estadounidense había sufrido problemas de salud que la obligaron a suspender actividades públicas. La noticia fue confirmada por su sobrino a través de un video publicado en Instagram.

Dolly Parton tenía 80 años (Foto: Instagram @dollyparton)

En la publicación, Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton y jefe de seguridad de la artista durante más de dos décadas, asumió la vocería de la familia para dar la triste noticia. “Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una posibilidad”, expresó Seaver en las imágenes grabadas a pedido de la propia cantante.

Murió Dolly Parton

A lo largo de su mensaje, el sobrino destacó no solo el rol de la artista dentro del clan familiar, sino también su impacto global y su legado imborrable. “Dolly abrió puertas para generaciones de cantantes, compositores y soñadores de todos los ámbitos de la vida. Gracias a su ejemplo, creímos que todo era posible”, afirmó, para luego cerrar con una emotiva metáfora: “Dolly era una granjera, igual que su padre; él cultivaba la tierra, ella cultivaba canciones y felicidad”.

Dolly Parton y una salud complicada

Aunque en el posteo la familia no especificó el diagnóstico exacto de su fallecimiento, el deterioro progresivo de su salud venía preocupando a sus seguidores en los últimos meses, tras la cancelación definitiva de sus presentaciones en vivo y compromisos públicos.

La noticia de la muerte de la intérprete de “I Will Always Love You” llegó tan solo cuatro días después de que la propia artista compartiera con la revista People que atravesaba momentos difíciles de salud, luego de haber postergado su propio bienestar para cuidar a Carl Dean, su esposo, quien falleció en marzo de 2025.

Pocos días de su muerte, la propia artista compartió con la revista People que atravesaba momentos difíciles de salud, luego de haber postergado su propio bienestar para cuidar a Carl Dean, su esposo, quien falleció en marzo de 2025

“Como he compartido en mensajes de video a lo largo del último año, estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención cuando cuidaba de Carl... Esta no es la primera vez que tengo que lidiar con algo así. A principios de los 80, estuve deprimida durante varios meses por problemas ginecológicos, y también tenía problemas de peso en aquel entonces, así que no es que no haya pasado por momentos difíciles con mi salud”, aseguró en ese entonces.

Y completó: “Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando!”.

Quién era Dolly Parton: el ícono que conquistó la música y el mundo

Dolly Parton fue mucho más que la reina indiscutida de la música country: fue un fenómeno cultural global. Nacida en una familia muy humilde de Tennessee, su voz prodigiosa y su talento para la composición la llevaron a vender más de 100 millones de discos y a firmar clásicos inmortales como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”.

Dolly Parton fue mucho más que la reina indiscutida de la música country: fue un fenómeno cultural global (Fuente: Instagram/@dollyparton)

Con su estilo inconfundible de pelucas rubias y brillos, rompió moldes en una industria dominada por hombres al demostrar un agudo olfato empresarial. Pero su legado más profundo trasciende los escenarios. A través de su fundación Imagination Library, donó más de 200 millones de libros a niños de todo el mundo y financió avances médicos clave, incluida la investigación de vacunas contra el covid-19. Generosa, carismática y empática, Dolly cultivó música y felicidad hasta el final.