Dolly Parton: confirmaron la causa de muerte de la leyenda norteamericana de la música country

NASHVILLE.- La leyenda estadounidense de la música country, Dolly Parton, falleció este martes a los 80 años “luego de una breve lucha contra el cáncer”. Así lo confirmaron diferentes medios de Estados Unidos que citaron fuentes del entorno de la artista. La cantante, había sido ingresada el viernes en el centro oncológico Vanderbilt-Ingram, en Nashville, con complicaciones de salud.

El encargado de dar a conocer la causa de muerte fue uno de sus asesores más cercanos -cuya identidad no trascendió- aunque no ahondó en los detalles de la enfermedad que acució a Parton.

Según informó el diario The New York Times, tras una breve batalla contra el cáncer, Parton transcurrió los últimos momentos de su vida acompañada de su entorno más cercano en su hogar.

En esa dirección se alineó también la información publicada por la revista People, que destacó que “no se reveló” el tipo de cáncer que tuvo que enfrentar la compositora nacida en el estado de Tennessee.

Parton marcó un antes y un después en el género de música country BRIDGET BENNETT - AFP

“Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a aportar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba”, escribió en un comunicado su familia, luego de anunciar la noticia de su deceso en redes sociales.

Nacida en una familia muy humilde del sur norteamericano, a través de su voz prodigiosa y su talento para la composición, Parton vendió más de 100 millones de discos, que contenían clásicos como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”.

Parton era una más entre 12 hermanos y su padre trabajaba como aparcero y cultivador de tabaco mientras su madre entretenía a su extensa familia con historias y música de los Apalaches.

A lo largo de toda su carrera, la cantante forjó un estilo inconfundible utilizando pelucas rubias y brillos, rompiendo moldes en una industria dominada por hombres. Aún así, su legado más profundo trascendió los escenarios: a través de su fundación Imagination Library, donó más de 200 millones de libros a niños de todo el mundo y financió avances médicos clave, incluida la investigación de vacunas contra el Covid-19.

Luego de la confirmación de la muerte de Parton, quien publicó un video en redes sociales fue uno de sus sobrinos. En dicha filmación, se escucha: “Mi nombre es Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a la familia Parton y Owens para anunciarles el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana y abuela para una generación y Gigi para la siguiente. Este anuncio por vídeo es algo que Dolly me pidió hace años, antes de asimilarlo por completo como una realidad futura. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un papel que ya desempeñó mi padre Larry antes de mí, he imaginado el abatimiento de este momento pero no lo he sentido de veras hasta ahora”.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Entre los galardones recibidos por la leyenda de la música country se destacan 11 premios Grammy, un Emmy y el premio humanitario Jean Hersholt de los Oscar.

En el epílogo de su vida, Parton siguió predicando con el ejemplo y, en un gesto de humildad, le solicitó al estado de Tennessee que no erigiese una estatua en su honor, como así también le indicó al Salón de la Fama del Rock and Roll que no incluyese su figura.

Finalmente, y aunque la partida de la artista conmocionó al mundo entero, también inauguró un nuevo interrogante sobre el destino final de su imperio económico, estimado en 450 millones de dólares, que seguramente será dilucidado por la justicia de los Estados Unidos.

Con información de AFP