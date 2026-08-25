La herencia sin hijos de Dolly Parton: dejó 450 millones de dólares y hay expectativa por saber a quién le quedan

Dolly Parton falleció este martes en su residencia de Nashville, Tennessee, a los 80 años. La noticia, que fue confirmada por su sobrino a través de las redes sociales, conmocionó al mundo entero y despertó una gran incógnita: ¿cuál será el destino final de un imperio económico estimado en 450 millones de dólares?

La noticia de la muerte de Dolly Parton, la cual fue confirmada por su sobrino a través de las redes sociales, conmocionó al mundo entero y despertó una gran incógnita BRIDGET BENNETT - AFP

El interrogante cobra particular relevancia por un hecho clave en la vida personal de la artista: la cantante no tuvo hijos. Sin herederos directos de primer grado, la distribución de su patrimonio genera amplias expectativas tanto en la industria musical como en el ámbito de las organizaciones benéficas. La incertidumbre abarca un abanico de posibilidades que incluye a sus familiares sobrevivientes, sus proyectos empresariales activos y las diversas causas filantrópicas que la intérprete respaldó a lo largo de siete décadas de trayectoria.

Sin herederos directos de primer grado, la distribución del patrimonio de Dolly Parton genera amplias expectativas tanto en la industria musical como en el ámbito de las organizaciones benéficas (Foto AP/Tsugufumi Matsumoto, archivo) Tsugufumi Matsumoto - AP

De la pobreza extrema a la fortuna sideral

La magnitud del patrimonio responde a una visión empresarial que comenzó en las zonas rurales de Tennessee. Nacida en el seno de una familia humilde con 12 hermanos en una casa de un solo dormitorio, la artista construyó una imponente carrera. A los 13 años grabó sus primeros temas y a los 18 se instaló en la capital del country. Durante su carrera musical vendió más de 100 millones de discos como solista, alcanzó 25 sencillos número uno y colocó 41 álbumes en el top 10 del chart country.

Durante su carrera musical, Dolly Parton vendió más de 100 millones de discos como solista, alcanzó 25 sencillos número uno y colocó 41 álbumes en el top 10 del chart country (AP Photo/Mark Humprhey, File) Mark Humprhey - AP

Sin embargo, el pilar más sólido de su riqueza se encuentra en la propiedad de su catálogo musical, valuado en 150 millones de dólares. En 1966 fundó su propia editorial y conservó los derechos de publicación de sus canciones, lo que le garantizó ingresos anuales de entre 6 y 8 millones de dólares por regalías. El ejemplo emblemático fue su obra “I Will Always Love You”. En 1974, la cantante rechazó una oferta de Elvis Presley porque el rey del rock exigía la mitad de los derechos de autor. Años después, en 1992, Whitney Houston grabó el tema para la banda sonora de la película El guardaespaldas. Aquella interpretación convirtió al tema en el sencillo más vendido por una mujer y reportó más de 20 millones de dólares para la autora original.

Además de su catálogo musical, expandió sus inversiones hacia el sector empresarial y del entretenimiento familiar. En 1986 creó la productora Sandollar Productions junto a Sandy Gallin, firma con la que impulsó películas de éxito como El padre de la novia y Buffy, la cazavampiros. Asimismo, lanzó líneas de fragancias, alianzas comerciales de repostería y el parque temático Dollywood en el este de Tennessee, del cual poseía el 50 por ciento, una participación valorada por expertos en 165 millones de dólares.

Dollywood, el parque temático que Dolly fundó en el este de Tennessee, del cual poseía el 50 por ciento, una participación valorada por expertos en 165 millones de dólares Tripadvisor

¿Quién se queda con la fortuna?

Ante la falta de descendientes directos, prevén que un gran porcentaje de esos fondos fortalezca la Dollywood Foundation, entidad creada en 1988. Mediante la iniciativa Imagination Library, esa organización distribuyó más de 300 millones de libros gratuitos a niños en diversos países hasta 2026.

A su vez, Parton realizó donaciones millonarias para la investigación médica, el desarrollo de vacunas, la atención del cáncer y el auxilio ante desastres naturales. Debido a esto es que el legado económico de Dolly Parton promete trascender a través del financiamiento de estas obras sociales y la ayuda a sus familiares cercanos.