Dónde se puede ver Argentina, 1985, la película nominada al Oscar

El drama Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre, está en la boca de todos; no solo porque alcanzó el récord de la más vista en el cine argentino, sino que también porque está nominada al Oscar por Mejor Película Extranjera.

Actualmente, el film está disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Amazon Prime y en algunas salas de cine que aún ofrecen la opción de verla, a pesar de haberse estrenado hace unos meses, como es el caso del Multiplex Belgrano, el Cinema Adrogué Boulevard Shopping y el Cinema Paradiso. De todos modos, la disponibilidad de horarios es mucho más limitado que en ese entonces.

Antes de su llegada a la plataforma, la película fue vista por casi 900.000 espectadores en sus primeras tres semanas en cartel, lo que trajo mucha reflexión sobre un momento muy duro en la historia de la Argentina.

Según su sinopsis oficial, “está inspirada en la historia real de Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar, contra viento y marea, a contrarreloj y bajo constante amenaza, a la más sangrienta dictadura militar argentina. Una batalla de David contra Goliat, con los héroes menos esperados”.

Ricardo Darín y Peter Lanzani en Argentina 1985

La historia está basada en hechos reales: detalla cómo fue el juicio a la Junta Militar que estuvo al frente del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, de la última dictadura de nuestro país, por medio del cual se aplicó terrorismo de Estado durante la década del 1970. Ricardo Darín interpreta al fiscal que estaba en frente de la causa, quien -junto a Moreno Ocampo y un grupo de jóvenes abogados- debió probar que ellos conocían acerca de las violaciones de derechos humanos que llevaban a cabo las Fuerzas Armadas bajo su cargo.

Argentina, 1985 en los premios Oscars

Este domingo 12 de marzo, Argentina, 1985 competirá para llevarse uno de los reconocimientos más importantes a nivel internacional en la industria del cine, el Oscar. Comparte la categoría de Mejor Película Extranjera junto a Sin novedad en el frente (Alemania), The Quiet Girl (Irlanda), Close (Bélgica) y EO (Polonia).

Es el octavo largometraje de origen argentino que entra en esta categoría, luego de La tregua (1974), de Sergio Renán; Camila (1984), de María Luisa Bemberg; La historia oficial (1985), de Luis Puenzo; Tango (1998), de Carlos Saura; El hijo de la novia (2001) y El secreto de sus ojos (2009), ambas de Juan José Campanella; y Relatos salvajes (2014), de Damián Szifron. Entre ellas, dos lograron llevarse la estatuilla: La historia oficial y El secreto de sus ojos, y Argentina 1985 renueva las esperanzas de conseguir la tercera estatuilla.

Santiago Mitre y Ricardo Darín recibieron el Globo de Oro por "Mejor Película Extranjera" Rich Polk - NBC

Hasta el momento, el último trabajo de Santiago Mitre obtuvo muy buenas repercusiones en el exterior y recibió algunos de los premios más prestigiosos, entre los cuales se destacan un Globo de Oro, el BAFTA y el Goya.

Aún no se sabe con certeza quienes desfilarán por la alfombra roja y representarán a la Argentina en la ceremonia del domingo. Peter Lanzani, quien se puso en la piel de Luis Moreno Ocampo, llegó este miércoles a Los Ángeles para reunirse con el director del film, quien ya encontraba allí en compañía de su pareja, Dolores Fonzi. Sin embargo, aún no hay señales de Ricardo Darin por la ciudad estadounidense. Puede que no se presente, tal y como pasó cuando El secreto de sus ojos ganó el Oscar, película que el actor también protagonizó.

