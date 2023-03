Quiénes son los favoritos a ganar el premio Oscar 2023 en las principales categorías

escuchar

El Oscar cambia todo. No hace falta ser un experto ni haber visto una enorme cantidad de discursos de estrellas que, estatuilla en mano, confiesan que lo único que querían era el respeto de sus pares cuando comenzaron su carrera, para estar convencidos. El Oscar –lo confesó la nominada Jamie Lee Curtis, que lo sabe bien por ser hija de dos estrellas de la era de oro como Tony Curtis y Janet Leigh, que jamás ganaron uno— queda unido para siempre al nombre y apellido del artista. Debido a la gran cantidad de artistas que recibieron en esta oportunidad su primera candidatura –en algunos casos son creadores con historias de superación, en otros artistas de gran éxito y fructíferas carreras pero sin reconocimiento de la industria— es de esperar que las emociones estén a la altura de la producción de la ceremonia, conducida nuevamente por Jimmy Kimmel.

Si bien la entrega de los premios número 95 de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que se realizará este domingo, desde las 21, con transmisión en vivo de TNT y HBO Max, está dominada por el interrogante de si Argentina, 1985 ganará el Oscar a la mejor película internacional, buena parte de las categorías centrales de la noche se mantienen como interrogantes mayúsculos a la hora de predecir los ganadores. A continuación, los críticos de LA NACION ponderan favoritos, posibles sorpresas y, por qué no, algunos ganadores morales.

Mejor película. La carrera por el Oscar a Mejor Película ha tenido tres grandes protagonistas entre las diez nominadas. La primera y más temprana fue Tár, impulsada por el fervor del Festival de Venecia, el beneplácito de la crítica en las listas de mejores películas del 2022 y la definitiva consagración de Cate Blanchett. Incluso Lydia Tár emergió como un personaje cercano a la realidad, exponente de mieles y tragedias del genio y decálogo de reflexión sobre la cultura de la cancelación. Con el correr de los meses y las premiaciones aquella fiebre se fue apagando y emergió con fuerza Todo en todas partes y al mismo tiempo, el triunfo del multiverso autóctono de los Daniels, que se llevó todos los premios de las asociaciones (PGA, DGA, SAG) y con 11 nominaciones se adelanta hoy como resistente favorita. Sin embargo, el enigma de último momento parece ser la alemana Sin novedad en el frente, subrepticia ganadora del Bafta y caballo de Troya de Netflix para obtener su premio en esta temporada, además de sigilosa apuesta política en el primer año de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Quién ganará? Todo en todas partes y al mismo tiempo y los Daniels llevan la delantera y es poco probable que le arrebaten el premio a su delirante y excéntrica creación.

Cate Blanchett y Michelle Yeoh el último fin de semana en los Independent Spirit Awards, donde la actriz malaya se quedó con el lauro a la mejor actriz; hasta ahora, la australiana parecía encaminada a llevarse el premio Albert L. Ortega - Getty Images North America

Mejor actriz. Esta fue la categoría de la sorpresa y la polémica desde el comienzo con el ingreso inesperado de Andrea Riseborough entre las nominadas -por el drama indie Para Leslie, todavía sin fecha de estreno en Argentina-, luego de una campaña de promoción artesanal y heterodoxa. Sin embargo, más allá de las discusiones sobre el futuro de las votaciones, la confirmación de su nominación resultó ser premio suficiente y habilitó el cambio de eje de la discusión entre las verdaderas competidoras en esta contienda. Como en el caso de Mejor Película, Tár obtuvo visibilidad de entrada y brindó a Cate Blanchett el lugar que merecía desde tiempo atrás: el de la gran actriz del Hollywood contemporáneo. El Oscar era suyo, sin discusión alguna. Sin embargo, el triunfo de Michelle Yeoh como Mejor Actriz de Comedia en los Globos de Oro la posicionó como competidora y hace apenas unos días los SAG la confirmaron como la predilecta de sus colegas y elevaron su cotización en las apuestas. Además, Yeoh conseguiría con este premio un reconocimiento a su trayectoria, una reivindicación a los interpretes asiáticos a menudo encasillados en estereotipos (gesto un poco banalizado por el autobombo de la propia actriz) y la amalgama entre el talento y la popularidad. Difícil superar el monumental trabajo de Blanchett pero todo es posible, en todas partes y sobre todo en Hollywood.

Brendan Fraser y Austin Butler se disputan la categoría mejor actor hasta el último voto afp

Mejor actor. Aunque el pulso cambia minuto a minuto, en esta categoría hay dos grandes candidatos a llevarse la estatuilla este domingo: Brendan Fraser por La ballena y Austin Butler gracias a su retrato de Elvis. Bastante más atrás están Colin Farrell, a pesar de su magnífica interpretación en Los espíritus de la isla, Bill Nighy (Living) y Paul Mescal (Aftersun). Dando por sentado los méritos artísticos de los cinco contendientes, si uno quisiera medir el éxito en base a los premios de la industria: Fraser se llevó el galardón mayor de los SAG y los Critics Choice, mientras Butler se quedó con el Bafta y el Globo de Oro. Además, este último sale airoso en la composición de un mito norteamericano, género que es uno de los preferidos de los votantes de la Academia. Claro que, con 30 años, tiene tiempo de sobra para levantar la estatuilla en el futuro. Por otro lado, si Fraser no gana este año probablemente no sepa qué más hacer para que lo tengan en cuenta. Dejó el humor simplón que dominó la mayor parte de su carrera, se sumergió con mucha sensibilidad en un papel sumamente complejo, y soportó que incrementen aún más su tono corporal con toneladas de maquillaje. Es el ABC del actor de Hollywood, que colegas e industria deberían reconocer. En el boca de urna Fraser corre con ventaja aunque, a la hora de la verdad, puede ser otra la historia.

Daniel Scheinert, izquierda, y Daniel Kwan en los premios del sindicato de directores, donde se llevaron el premio central por Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor director. Hasta la recta final de la temporada de premio todo hacía esperar que el gran Steven Spielberg consiguiera su tercer Oscar por la tan autobiográfica como sensible Los Fabelman. Pero apareció en el camino Todo en todas partes al mismo tiempo y torció ese destino inicial erigíéndose como la gran candidata incluso en el rubro donde el realizador -que ya ganó dos por La lista de Schindler y Rescatando al soldado Ryan- ve difuminarse el premio que lo pondría a la par de Frank Capra y William Wyler en ganar tres Oscar como mejor director. Daniel Kwan y Daniel Scheinert vienen de arrasar en la temporada de premios y sus chances globales se agigantan. En las casas de apuestas Spielberg sigue de cerca a los “Daniels” en busca de la estatuilla y el resto de los nominados (Martin McDonagh, Todd Field, Ruben Östlund), están considerablemente atrás y con exiguas chances. Con su delicado trabajo Spielberg merecería un Oscar, que no siempre es para quien más lo merece.

Jamie Lee Curtis puede ganar su primer Oscar este domingo KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mejor actriz de reparto. Tradicionalmente es la primera categoría que se entrega en la ceremonia. Las razones de esa aparición temprana en un show que a esa altura es todo ilusión nunca fueron explicitadas por los productores de la fiesta. Sin embargo, la lista de nominadas de este año puede dar una pista del porqué de la decisión: gane quien gane, nadie podrá decir que fue un premio injusto o inmerecido. Las cinco candidatas, Angela Bassett (Pantera negra 2: Wakanda por siempre), Kerry Condon (Los espíritus de la isla), Hong Chau (La ballena), Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu (ambas por Todo en todas partes al mismo tiempo), hicieron mejores a los films por los que compiten. El trabajo de Bassett es el centro emocional en la película de Marvel -que no suele destacarse por tenerlos- y lo mismo sucede con la labor de Condon, el ancla de empatía y sentido común que evita que Los espíritus de la isla rebalse de desolación. Una operación de rescate similar es la que ejerce Chau en el film de Aronofsky. A pesar de que en la primera etapa de la temporada de premios Bassett aparecía como la favorita, en las últimas semanas ese lugar parece haber cambiado de manos: ahora Curtis aparenta ser la candidata más popular, sin embargo, Hsu representa al tipo de renovación a la que Hollywood debería aspirar.

Ke Huy Quan tiene casi asegurada la estatuilla al mejor actor de reparto por Todo en todas partes al mismo tiempo Jordan Strauss - Invision

Mejor actor de reparto. En el caso de esta categoría no quedan dudas de la identidad del ganador. Será Ke Huy Quan por su labor en Todo en todas partes al mismo tiempo. Y será Ke Huy Quan porque no hay nada que a Hollywood le guste más que un relato pleno de dolor y dificultades que termina en final feliz. Ciertamente, el recorrido artístico y vital de Quan encaja perfectamente en esa narrativa como bien lo demostró el actor cada vez que subió a un escenario para agradecer la estatuilla de turno. La historia del niño actor nacido en Vietnam que llegó a los Estados Unidos como refugiado junto a su familia, los triunfos iniciales como intérprete en películas destacadas como Los Goonies e Indiana Jones y el templo de la perdición y los subsecuentes años de nulas oportunidades combinados con la llegada del papel que cambió su carrera y su vida, podría ser una película de Hollywood. Si no fuera porque, en parte, en este caso el villano del cuento es justamente la industria, que ahora celebra el retorno del hijo pródigo que durante años decidió ignorar.

Ellas hablan, por la que Sarah Polley es favorita a llevarse el Oscar al mejor guion adaptado Michael Gibson - Orion Pictures

Mejor guion adaptado. A diferencia del Oscar al mejor director, que suele estar razonablemente entrelazado con el de mejor película -hay excepciones-, el premio al mejor guion -original o adaptado- a veces recompensa a films más pequeños e innovadores que los que tienden a ganar en el rubro principal, más centrado en el gran espectáculo. Al menos, esto era así hasta que estos premios a la “excelencia”, como tanto más en la cultura actual, fueran cooptados por la idea de que la representación es más importante que el mérito artístico o que este no puede existir sin aquella. En un año en el que no hay mujeres ni afroamericanos nominados a mejor director, la solitaria aparición de Sarah Polley en el rubro por Ellas hablan puede ser la oportunidad para que la academia confirme con un hombrecito dorado su pleno compromiso con el feminismo y la inclusión. Hay otra mujer nominada, Lesley Paterson, aunque su nombre se pierde entre los múltiples guionistas de la alemana Sin novedad en el frente. Polley resulta mucho más visible porque es, además, una actriz reconocida y vale recordar que la mayor parte de los votantes de la academia son actores. Indudablemente, el premio Nobel Kazuo Ishiguro es el mejor escritor de los nominados, aunque su film Living, una película inglesa basada en Ikiru de Akira Kurosawa, acaso sea la menos vista de la categoría. Rian Johnson no obtuvo un Oscar por Entre navajas y secretos y parece improbable que lo consiga por una secuela inflamada e inferior. La nominada restante es Top Gun: Maverick, la película que según Steven Spielberg salvó al cine dado que reactivó a la industria en plena pandemia. También fue uno de los mayores éxitos de 2022 y no tiene compromisos con Netflix, el omnímodo streamer al que Hollywood no quiere empoderar aún más. Estas credenciales impecables la hacen candidata a una compensación, aunque su género –la superacción insensata — no es de los favoritos en la díscola categoría de guion.

Los espíritus de la isla, escrita y dirigida por Martin McDonagh

Mejor guion original. Las películas que compiten en esta categoría presentan estructuras y tonos distintos, pero tienen como denominador común a personajes inolvidables, construidos con precisión. Los espíritus de la isla, de Martin McDonagh, merece ser premiada por la agudeza y originalidad con la que expresa los dilemas filosóficos de sus personajes y la complejidad emocional de sus interacciones, que vibran bajo la apariencia sencilla de sus vidas. Sus cualidades la convirtieron en una de las favoritas de esta categoría junto con Todo en todas partes al mismo tiempo. La historia de amor a través de los multiversos, escrita y dirigida por Daniel Kwan & Daniel Scheinert, recibió el premio mayor del sindicato de guionistas (un precursor de peso para el Oscar), en el que el film de McDonagh no podía ser candidato, pero en el que también competían las notables Tár, de Todd Field, y Los Fabelman, escrita por Steven Spielberg y Tony Kushner. El triángulo de la tristeza, de Ruben Östlund, representa a un sector menos tradicionalista de la Academia y se perfila como la que tiene menores posibilidades de ganar.