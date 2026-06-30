Dura una hora y media y se volvió la comedia de humor ácido para adultos más vista de Netflix

En medio de la vorágine de la semana, donde priman las obligaciones laborales y las corridas para cumplir con los quehaceres del hogar, a veces es necesario hacer una pausa y distenderse. En momentos como este, Netflix suele ser una buena opción y más aún si entre el catálogo se encuentra una comedia poco habitual.

Hermanito (Little brother, en inglés, su idioma original) desembarcó en el gigante del streaming el pasado 26 de junio y no tardó en convertirse en todo un suceso de la industria audiovisual (Foto: Netflix)

Hermanito (Little brother, en inglés, su idioma original) desembarcó en el gigante del streaming el pasado 26 de junio y no tardó en convertirse en todo un suceso de la industria audiovisual. Pero, ¿qué es lo que hace que esta cinta protagonizada por John Cena y Eric André sea tan atrapante?

Dirigida por Matt Spicer, sigue en una hora y media a Rudd Landy (Cena), un hombre que parece tenerlo todo bajo control. Es un agente inmobiliario de élite en Los Ángeles, que vive en una casa espectacular con su esposa (Michelle Monaghan) y sus hijos, y su mayor obsesión en este momento es quedar seleccionado para un prestigioso reality show de televisión sobre propiedades de lujo.

Sin embargo, todo este mundo perfecto se desmorona cuando Marcus (André) aparece literalmente en la puerta de su casa. Es que, veinte años atrás, un Rudd adolescente se había anotado en un programa de voluntariado para ser el “hermano mayor” de un chico de bajos recursos, que era Marcus. Aunque Rudd casi ni se acuerda, para Marcus esa etapa fue sagrada. Ahora, convertido en un adulto caótico, excéntrico, desempleado y con una alarmante falta de límites sociales, Marcus busca reconectarse con su ídolo de la infancia.

Dirigida por Matt Spicer, sigue en una hora y media a Rudd Landy (Cena), un hombre que parece tenerlo todo bajo control (Foto: Netflix)

A partir de ahí, Marcus se instala en la casa de los Landy y se convierte en una fuerza de la naturaleza destructiva. Empieza a arruinar las cenas de negocios de Rudd, avergüenza a la familia frente a los vecinos millonarios y desmantela la estricta rutina de los hijos de Rudd.

La película se desarrolla como una comedia de enredos salvaje y con clasificación para adultos, donde el personaje de Eric André lleva cada situación al extremo del absurdo, mientras el personaje de John Cena intenta desesperadamente mantener la compostura y salvar su audición para el reality, lo que desata peleas físicas ridículas y momentos de mucha vergüenza ajena.

“La vida de un famoso agente inmobiliario se ve alterada cuando su excéntrico hermano pequeño reaparece inesperadamente”, dice la sinopsis oficial con la que la N roja invita a darle play.

Tres películas similares a Hermanito para disfrutar en streaming

1. Ricky Stanicky (2024)

Durante 25 años, tres amigos de la infancia se inventaron un amigo imaginario para salirse con la suya siempre que lo necesiten. Cuando ya son adultos y la mentira de su amigo imaginario se ve comprometida, el trío es forzado a contratar a un actor para convencer a sus esposas de que Ricky Stanicky es una persona real.

Dónde verla: Prime Video.

Ricky Stanicky, tráiler

2. Amigos de las vacaciones (2021)

En un centro turístico, los serios Marcus y Emily se hacen amigos de Ron y Kyla, una pareja de fiesteros salvajes. Meses después, Marcus y Emily quedan horrorizados cuando sus caóticos amigos de las vacaciones aparecen sin invitación en su boda.

Dónde verla: Disney+.

Amigos de las vacaciones, tráiler

3. Guerra de papás (2015)

Un hombre agradable e inseguro se ve obligado a competir por el cariño de los hijos de su esposa con el padre de los chicos cuando este regresa a la ciudad. Sus personalidades no podrían ser más diferentes: el padrastro es afable, el padre rebelde.

Dónde verla: Prime Video.