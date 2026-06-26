Qué veo en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 27 y 28 de junio

Como cada viernes, Netflix ya tiene seleccionada una lista de las mejores series y películas para disfrutar durante el fin de semana desde la comodidad del hogar. Después de los compromisos laborales, uno de los planes más elegidos en varias partes del mundo es ‘maratonear’ y deleitarse con las producciones destacadas de la popular plataforma de streaming.

A continuación, la lista para que elegir no sea tan tedioso y que puedas disfrutar del mejor contenido durante las próximas 48 horas.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Te encontraré (2026)

Drama/Thriller. Un padre encarcelado por el asesinato de su hijo recibe pruebas que sugieren que su hijo puede estar vivo, lo que le obliga a escapar y descubrir la verdad. Duración: ocho episodios. Ver Te encontraré.

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2. Mi otra yo, temporada 3 (2026)

Drama/Romance. Esta entrega se centra en sus nuevas etapas personales, mientras confrontan traumas familiares, dilemas y relaciones sentimentales en el pueblo costero de Ayvalık. Las protagonistas buscan un nuevo comienzo y sanar de sus miedos, lidiando con decisiones trascendentales que lo cambian todo. Duración: ocho episodios. Ver Mi otra yo, temporada 3.

Mi otra yo, temporada 3, tráiler

3. Oasis (2026)

Intriga/Secuestro. Oasis es el complejo vacacional más lujoso del país, un paraíso para las familias más adineradas. Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe para investigar una misteriosa desaparición. Hasta que se resuelva, nadie podrá abandonar el complejo. Duración: ocho episodios. Ver Oasis.

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4. Así aprenderás (2026)

Comedia/Drama. Unos inspectores insólitos entran en escena en los colegios, con lecciones duras de las que no aparecen en los libros de texto, para terminar con las reiteradas faltas de respeto. Duración: 10 episodios. Ver Así aprenderás.

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5. Perdiendo el juicio (2026)

Drama/Policial. Amanda, una prestigiosa abogada, sufre un grave estallido de su TOC durante un importante juicio. A partir de ese momento, su carrera cae en picado y se verá obligada a aceptar una oferta de trabajo en un decadente despacho de abogados. Duración: diez episodios. Ver Perdiendo el juicio.

Perdiendo el juicio, tráiler

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Mensajes de voz para Isabelle (2026)

Romance/Comedia. Los mensajes de voz que una joven le envía a su hermana fallecida terminan llegando a manos de un desconocido, quien comienza a enamorarse de ella a pesar de la distancia. Duración: 1 h 58 min. Ver Mensajes de voz para Isabelle.

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2. La trampa del asesino (2007)

Acción/Suspenso. Un antiguo agente de la CIA es persuadido para volver al servicio y asesinar a un terrorista en Londres. Desgraciadamente, le tienden una trampa y le acusan de asesinato, obligándole a darse a la fuga. Una alianza con una niña de 12 años puede que sea la única opción que tenga para limpiar su nombre y vengarse de sus enemigos. Duración: 1 h 45 min. Ver La trampa del asesino.

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3. La asesina (2024)

Acción/Suspenso. La misión de Zee es matar a una joven ciega en un club nocturno de París, pero al negarse, se sumerge en una peligrosa conspiración criminal. Duración: 2 h 6 min. Ver La asesina.

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4. Sin lugar para los débiles (2007)

Suspenso/Wéstern. Mientras está de cacería, Llewelyn Moss descubre las horribles consecuencias de una venta de drogas frustrada. A pesar de saber que no debería, Moss no puede resistirse a tomar el dinero y se apodera de él. El cazador empieza a ser perseguido por un asesino llamado Chigurh. El alguacil Bell también está buscando a Moss, y reflexiona sobre los cambios en el mundo y un oscuro secreto que lo atormenta mientras intenta hallar a Moss para protegerlo. Duración: 2 h 2 min. Ver Sin lugar para los débiles.

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5. Resistencia (2023)

Ciencia ficción/Acción. Un antiguo agente de las fuerzas especiales se encuentra al mando de un comando que debe cazar y matar al creador de una inteligencia artificial extraordinaria que tiene la capacidad de aniquilar a toda la humanidad. Duración: 2 h 13 min. Ver Resistencia.