El baile de Mick Jagger que deslumbró a sus fans y mostró que volvió completamente recuperado tras el Covid-19

Luego de recuperarse del Covid-19, Mick Jagger volvió a los escenarios y deslumbró a todos sus seguidores. Con el carisma intacto y la vitalidad de siempre, el cantante de los Rolling Stones hizo vibrar a Milán y Londres en plena gira europea.

El 1° de junio, los Rolling Stones comenzaron su gira europea por los 60 años de la banda con un show en Madrid. Sin embargo, el 13 de junio, debieron cancelar los recitales porque Jagger dio positivo en el test de coronavirus. Tras unos días de descanso, el músico de 78 años volvió completamente recuperado.

Mick Jagger saltó y cantó durante el show

Uno de los primeros en aplaudir la energía del cantante fue el productor Daniel Grinbank, encargado de propiciar la llegada de las grandes estrellas del rock y del pop a la Argentina a partir de los años 90, incluidos los Rolling Stones. A través de su cuenta de Instagram, el empresario escribió una reflexión sobre el estado de salud de Jagger.

“Tiene 78 años. La semana pasada tuvo que cancelar un show en Ámsterdam porque se le detectó Covid, hace un año tuvo un episodio cardíaco que postergó por algunas semanas el tour por Estados Unidos de los Rolling Stones. Anoche hizo vibrar a 57.000 personas en el estadio San Siro de Milán. El front man [en español, voz principal] de una banda más grande de todos los tiempos”, se puede leer en el feed de Grinbank.

Mick Jagger hizo vibrar Milán

Para completar su posteo, el productor hizo referencia a una canción de la banda: “Mick Jagger demuestra que no fue en vano su ‘Sympathy for the Devil’. 2.15 horas de show. Único”. La publicación fue acompañada de un extracto del recital en Holanda. En el video, que dura poco más de un minuto, se lo puede ver a Jagger interpretar “Miss You”. Camina por el escenario vigoroso, vital y enérgico, como si los años no hubieran pasado para él.

La publicación no pasó desapercibida e inmediatamente cientos de usuarios se volcaron a la red social para pedirle a Grinbank que hiciera lo posible por volver a traer a los Rolling Stones a la Argentina. “Traelos una vez más”; “Los estamos esperando”; “Por favor, Daniel “, fueron algunas de las súplicas que recibió el empresario.

Mick Jagger, totalmente recuperado del Covid-19, se mostró muy enérgico

El propio Jagger hizo una publicación del show en su Instagram. En los videos que subió se lo ve correr de una punta a la otra en el escenario y hacer sus particulares pasos de baile. Allí también los seguidores de la banda le dejaron mensajes repletos de elogios. “Sos una leyenda”; “Sos increíble. Incluso después de tener Covid no perdés el ritmo”, le escribieron sus fanáticos.

Los Rolling Stones volvieron a Londres

Luego del show en Milán, la histórica banda se presentó en el festival British Summer Time en Inglaterra. Este sábado, los Rolling Stones estuvieron en el Hyde Park, en lo que fue su primera vez en Londres desde la muerte del baterista Charlie Watts, quien falleció en agosto del año pasado.

Los Rolling Stones tocaron este sábado en Londres y recordaron a Charlie Watts, quien falleció en agosto del año pasado metro.co.uk

Emocionado por la situación, Jagger habló del tema frente a los miles de espectadores allí presentes. De acuerdo a lo publicado al medio británico Metro, el cantante dijo: “Es maravilloso estar aquí. En 1962 conocimos a un baterista de Wembley llamado Charlie Watt. Y, lamentablemente, esta es nuestra primera vez en Londres sin él. Nos gustaría dedicar este espectáculo a Charlie”.