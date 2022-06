Sorprendió a todos: el gesto de Mick Jagger durante su gira con los Rolling Stones en Madrid

En honor a su aniversario número 60, los Rolling Stones comenzaron oficialmente una gira. El miércoles, el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid cantó y saltó al ritmo del rock and roll en una noche única. Sin embargo, antes de la presentación, los artistas decidieron recorrer varios lugares icónicos de la ciudad, y hubo un gesto de Mick Jagger en un restaurante que se llevó todas las miradas.

En modo turista, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood decidieron conocer un poco más sobre la historia y la cultura de Madrid antes de subirse al escenario. Recorrieron bares, playas y varios lugares icónicos. Jagger decidió hacer una visita privada y exclusiva al Museo Reina Sofía y compartió en sus redes una foto suya junto a Guernica, de Pablo Picasso.

Mick Jagger compartió una foto junto a Guernica, el famoso cuadro de Picasso. @MickJagger

A su vez, también quiso probar platos típicos de España, por lo que comió en Las Tortillas de Gabino y su presencia revolucionó el restaurante. Según publicó Marca, Aarón, el camarero que atendió la mesa de Jagger contó como fue la experiencia de conocerlo. “No soy de su quinta, pero fue muy sorprendente. Hasta mi hermano pequeño le reconoce”, relató. “Atendimos a bastante gente mediática, pero nunca me puse así de ‘nervioso’. Es un ícono. Se podía escuchar ‘Ay mi madre’, todo el mundo quedó asombrado”, indicó.

Mick Jagger recorriendo Madrid en su cuenta de Twitter @MickJagger

En cuanto a qué comieron, contó: “Pidieron la carta y su intención era probar un poco de todo. Les ajusté la cantidad y les puse medias raciones, para que probaran más cosas”. Se deleitaron con varios especialidades de la casa: judías (chauchas) verdes, pimientos de Guernica, ensalada de tomate y por supuesto las tortillas. Además detalló que el cantante pidió como principal una lubina con verduras y su acompañante, el escalope tipo Armando, un clásico del lugar.

Si algo quedó claro es que su día laboral de Aarón no fue como cualquier otro. Tuvo la oportunidad de atender al mismísimo Mick Jagger y hablar directamente con él. Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí porque el intérprete de “Start me up” tuvo un gesto inesperado que lo dejó sin palabras.

El vocalista de los Stones posó junto al monumento del Ángel Caído @MickJagger

El cantante se sentó en una de las mesas con su agente donde gastaron 65 euros, mientras que en otra se ubicó su personal de seguridad y tuvieron una cuenta de 170 euros. Si bien Nuno Redruello, el gerente del local, les invitó la comida, Jagger le dio a Aarón 200 euros de propina, la cual repartieron entre todos. Además le regaló una de las púas de su guitarra, pero como él no es tan fanático de la banda se las entregó a uno de sus compañeros que ama a los Rolling Stones.

Por último, Aarón reveló la buena actitud que vocalista. “Nos insistió en que estaba todo muy bien preparado y muy rico. Le encantó la comida”, y sumó: “Tenía un nivel cultural impresionante. Y es que, no solo conmigo, con todo el personal fue muy simpático”.

A su vez destacó a las personas de seguridad, quienes también se mostraron muy amables y agradecidos en todo momento. Sin dudas, una comida que quedará para el recuerdo.