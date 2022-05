Los celos de Mick Jagger: qué dijo de Harry Styles el cantante de los Rolling Stones

A medida que la carrera de Harry Styles se sigue consolidando, no escasean las comparaciones del joven artista con algunas estrellas del rock, incluido Mick Jagger. Sin embargo, el propio líder de los Rolling Stones se encargó de marcar algunas diferencias entre ambos.

“Me gusta Harry, tenemos una buena relación”, dijo el cantante de 78 años en una entrevista con The Sunday Times publicada el domingo. Aunque aclaró: “Yo solía usar mucho más maquillaje en los ojos que él. Vamos, yo era mucho más andrógino”, dijo primero sobre su supuesto parecido con la exestrella de One Direction, quien acaba de lanzar su tercer álbum de estudio, Harry’s House.

A continuación, Jagger hizo otros comentarios interesantes sobre el artista pop. “No tiene una voz como la mía ni se mueve en el escenario como yo, solo tiene un parecido superficial con mi yo de la juventud, lo cual está bien, no puede evitarlo” , comentó.

Styles citó a Jagger como una gran influencia durante una entrevista de 2019 con L’Officiel. “Cuando los miro, no sé qué es, pero es esto, este algo especial”, dijo, refiriéndose a Mick y a otras superestrellas.

Jagger también dedicó palabras más amables a Styles durante una entrevista con The Press, en 2015. “Él está encaminado. Lo conozco, viene a verme a muchos shows”, dijo en ese momento. “Y sí, puedo ver la influencia. Pero no le digo nada, solo le digo que se ve bien. Me gusta él”, decía el legendario vocalista.

Hablando de los artistas que le gustan, el líder de los Stones elogió recientemente a Yungblud y Machine Gun Kelly por dar “un poco de vida al rock and roll”.

Harry Styles en la Argentina

Harry Styles llegará al país a finales de este año como parte de la reprogramación de su show en Argentina. Tras agotarse las entradas para su primer River, el artista confirmó una segunda fecha en el Monumental.

Como parte de su tour Love On 2022, el recital fue programado para el próximo 3 de diciembre en el estadio de River Plate, fecha a la cual se sumó un segundo show para el 4 del mismo mes. Las nuevas entradas están disponibles a través de la plataforma All Access. Acompañará a Styles en su paso por América del Sur la cantante de reggae jamaiquino Koffee.

Styles es uno de los máximos referentes de una generación que no pudo contener su emoción al enterarse de la noticia del regreso de su ídolo a la Argentina. Cantante, compositor y actor, se ha convertido también en un referente de la moda: recientemente presentó Pleasing, su línea sin género de cuidado personal.

El artista de 27 años logró llegar a la final del reality The X Factor e integró la primera boy-band de la era de las redes sociales, la exitosa One Direction. El sabe lo que es experimentar el furor intenso e incondicional de decenas de fans en la puerta de un hotel o a la salida de un show, pero también lo que se experimenta al ser dos veces tapa de la revista Rolling Stone, ser entrevistado por Paul McCartney y un “protegido” de Stevie Nicks.