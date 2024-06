El brutal insulto de Furia a sus compañeros al ser eliminada de Gran Hermano

Escuchar

Este martes, Juliana “Furia” Scaglione se convirtió en la nueva eliminada de la casa de Gran Hermano (Telefe). Quien fuera candidata a la final desde el inicio de la competencia vio cómo su imagen lentamente se desgastó por diferentes comentarios ofensivos y actitudes que resultaron violentas. Ahora, antes de dirigirse hacia la puerta de salida, la doble de riesgo lanzó un duro insulto contra el grupo de “Los Bro”, conformado por Martín “el Chino” Ku, Bautista Mascia y Nicolás Grosman.

Furia pasó a ser una de ser una de las hermanitas más queridas por el público al cosechar un sin fin de admiradores -y detractores- a medida que avanzó el tiempo. También se conocieron sus comportamientos poco aceptados socialmente. Sin embargo, eso no evitó que su influencia en las nominaciones pase desapercibida. Es que, jugador al que apuntaba, jugador que luego se iba de la casa.

Pero la suerte de Furia se terminó, al igual que la fama o el visto bueno. Con el 62,4 por ciento de los votos negativos quedó fuera y el público prefirió que El Chino continúe su carrera hacia la final. Esto desmoronó por completo a la entrenadora física, luego de oír el veredicto de parte de Santiago del Moro.

Furia trató de "fallutos" al grupo de Los Bro antes de irse de la casa y los insultó: "Son una mier***" (Fuente: Telefe/Captura de video)

Al dirigirse a la puerta, abrazó a Emanuel Vich y lo consoló ante su llanto. Después miró al grupo de Los Bro y soltó: “Ustedes no me saluden, asquerosos. Me trataron como una reina hasta último momento, pero son la misma mier*** que siempre. Falsos, falsitos”. Y remató: “Ustedes son unos falsos, fallutos”.

Fiel a su estilo, fue a su habitación, tomó la valija y caminó hasta la salida. En la pasarela les pidió a todos que no canten en su honor y por su parte el Big la despidió: “Te deseo todo lo mejor fuera de la casa. Fuiste una grande”. A lo que ella respondió: “Lo sé. El premio es mío. Gran Hermano es mío”.

“No me canten nada, silencio. Sé que me gané este premio y que la casa es mía (...) Voy a hacer quilombo en el panel, mi amor”, expresó entre risas y atravesó la puerta principal.

