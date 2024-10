El cruce entre Ben Affleck y Jennifer Lopez en un evento en Los Ángeles, con otro ex en escena

Escuchar

Dos meses después de que se confirmara la solicitud de divorcio, Jennifer Lopez y Ben Affleck se cruzaron nuevamente durante un evento en Brentwood, Los Ángeles. El actor de Gone Girl no asistió solo: lo acompañaba su ex esposa, Jennifer Garner, con quien estuvo casado por más de diez años, y Seraphina, la hija del medio de los tres chicos que comparten juntos.

De acuerdo con TMZ, el trío se reencontró durante una ceremonia informal el viernes 18 de octubre por la noche. La protagonista de 13 Going on 30 llegó al área de West Los Ángeles a las 19 hs, mientras que J.Lo arribó cinco minutos después, y su exesposo un poco más tarde. Aunque se desconoce si hubo alguna conversación entre los recién separados, los tres fueron captados por separado por los paparazzi con una sonrisa y de buen humor.

Ben Affleck y Jennifer Garner continúan teniendo una relación amistosa después de su separación en 2018 (Foto de Archivo) x17/The Grosby Group

JLo y Marc Anthony

A pesar del momento incómodo, la cantante no estuvo sola y encontró contención en sus acompañantes: su hija Emme, de 16 años y fruto de su anterior matrimonio con Marc Anthony, y algunos de sus amigos cercanos. La compositora de Jenny From the Block vestía un mono grisáceo con unas sandalias color nude de tacón alto, mientras que una de sus gemelas optó por un conjunto holgado de pantalones y sudadera con capucha gris oscuro con una remera negra estampada por debajo.

En las fotos que compartió Page Six se puede visualizar al ex matrimonio de Affleck-Garner con otros dos looks casuales. La actriz de 52 años lució un abrigo, bufanda y lo que parece ser un suéter negro combinado con un jean azul oscuro al estilo ‘palazzo’. Por su parte, el Batman de Zack Snyder tenía puesto una chaqueta borgoña, remera estampada, jeans achupinados zul claro y unas zapatillas que acapararon la atención del resto del outfit.

Jennifer Lopez presentó una solicitud de divorcio a su matrimonio con Ben Affleck en agosto de este año (Foto de archivo) Foto Instagram @JLO

El mismo medio señaló que el ex matrimonio entre el actor y la cantante estadounidenses casi se cruza en septiembre mientras trabajaban en el mismo edificio de oficinas en Los Ángeles. Sin embargo, este parece ser el primer encuentro oficial entre ambos durante el mes de octubre, aunque se espera que haya muchos más, ya que comparten otros trabajos en común.

¿Qué hacen Jennifer López y Ben Affleck actualmente?

Luego de tantas idas y vueltas, la pareja de López-Affleck decidió ponerle un fin definitivo a su matrimonio de dos años. La chispa entre ambos prevalecía desde su juventud, cuando comprometieron en 2002. Sin embargo, terminaron tiempo antes de que se realizara la boda formal. Después de años separados, los actores se reencontraron y se casaron en una ceremonia privada en Las Vegas el 16 de julio de 2022.

El par no había cumplido ni los dos años de casados cuando los rumores de una posible separación comenzaron a resurgir. En anteriores entrevistas, la cantante había confirmado su separación para abril de este año, aunque los papeles de divorcio aún no estaban de por medio. Recién en agosto se confirmó que dicha solicitud ya estaba en proceso.

La pareja se había casado en una ceremonia privada en 2022, aunque no convivieron por mucho tiempo cuando los rumores de una separación resurgieron (ARCHIVO) Joel C Ryan - Invision

A finales de septiembre, TMZ informó que la medidora del divorcio sería Laura Wasser, catalogada como “la reina de las disoluciones”. La abogada también había participado en la separación de Affleck con Garner en 2018. Ahora, el problema principal es que ambas estrellas de Hollywood no tenían un acuerdo prenupcial, aunque la cantante había renunciado al beneficio de manutención por parte del actor, y habría acordado con su juez que su exesposo hiciera lo mismo.

