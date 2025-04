Quilmes Rock 2025: en el atardecer, con Estelares y La Vela Puerca avanza la primera jornada del festival

Con los primeros shows de la tarde la edición 2025 del Quilmes Rock se puso en marcha en Tecnópolis. Solo en esta primera jornada, habrá más de treinta recitales de grupos y solistas, hasta pasada la medianoche.

Aunque quienes tocarán y cantarán hasta el final del festival, el próximo fin de semana, no tienen menos de veinte o treinta años de trayectoria -evidentemente la renovación generacional del rock no pasa por artistas de gran convocatoria-, aquí se produce algo que no tiene otros festivales. Y eso es su propio folklore, que se puede ver ya apenas se pisa el predio de Tecnópolis, con las remeras de bandas que se lucen con orgullo. De hecho, esta edición parece haber vuelto, a tres años de su última presentación, a las raíces, a sus inicios, con una grilla que celebra el rock argentino en todas sus formas, más allá de que en otros tiempos la cartelera estuviera orientada a figuras internacionales.

Horarios del día 1 del Quilmes Rock 2025

Zoe, por la tarde

Pasadas las 16, en el aire de Tecnópolis empezó a sonar “Pensando en ti”, el tema con el que Zoe Gottusso eligió abrir su show en el escenario Quilmes, para después seguir con “Carta para no llorar”. Música tranquila, para una tarde tranquila. “Buenas tardes, ¿cómo estamos?. Es mi primera vez en el Quilmes”, dijo de cara al sol, con sus anteojos oscuros y recibiendo en los oídos el coro de un público que mayoritariamente, había ido temprano para verla. Más adelante, sonaron temas como ”María” y “Lara”, para el que invitó a una fan al escenario, que subió desde el borde de la pasarela y corrió directo al micrófono.

El resto deambulaba por el predio, que tiene cierto formato laberíntico. A diferencia de la última edición (o incluso de otros eventos que se hacen en Tecnópolis) la disposición del festival no está limitada a un sector. Pasado el mediodía, el clima entregaba la situación ideal para un festival: calidez sin calor, cielo celeste sin nubes ni viento. El grueso del público ingresaba por la entrada principal y peregrinaba por la calle central de Tecnópolis hasta el final de los pabellones, donde era el lugar para elegir su propia aventura, ¿Maze abriendo el escenario Geiser? ¿Francisca y los Exploradores en el Pop Art? O ir directamente hacia los escenarios principales, donde Rayos Láser se encargaría de la apertura de las tablas del Rock y Zoe vendría un rato después, en el Quilmes.

El criterio laberíntico es porque se utilizaron las calles internas, perfectamente valladas, para hacer largos recorridos, entre un escenario y el siguiente y, de camino, hacer paradas en boleterías de activación, el patrio cervecero y el pelotero, donde se hacía largas filas con el deseo de zambullirse y ganar algún premio, especialmente alguna cerveza.

Si bien los recorridos llevan su tiempo, la ventaja es que la distancia entre un shows baja notablemente la contaminación sonora . No hay que olvidar de que se trata de cinco escenarios, y que hay momentos en los que puede haber cuatro sonando al mismo tiempo.

Para esas primeras horas mientras Estelares cursaba por los compases de uno de sus mayores clasicos, “Ella dijo”, quedaba todavía mucho por delante. Dillom, La Vela Puerca, Hilda Lizarazu, Las Pelotas, Estelares, Emanuel Horvilleur y Andrés Calamaro. ¿Sorpresas? Seguramente, porque esto es el Quilmes Rock y la variedad es amplia. De Turf a Miranda, la oferta da para todos los gustos. Los que llegaron temprano deberán estar atentos a las novedades.

Dos bandas con muchas horas de recorrido

Siempre con su líder parado en el extremo de la pasarela, Estelares paseó por buena parte de su repertorio y de los estados de ánimo por los que las canciones navegan. Cuando el set estaba terminando se anunció: “tres para cantar y bailar. Para eso son los festival ¿no?”, largó Moretti. Entonces arremetió con “Un día perfecto” y continuó con “Es el amor”, que escribió para sus hijas. Muy emocional fue el show, con un cierre (“El corazón sobre todo”, sonó con el sutil riff de “Under pressure”) que, según confesó, escribió en el 97, cuando “estaba roto”.

Apenas terminado su show, comenzó en el escenario contiguo La Vela Puerca, que metió mano en sus arcones y aprovechó los saltitos del público para lanzar “El viejo”, un tema de principios de siglo. De ahí en adelante, le pusieron fuerza a un show que no tuvo respiro, cuando ya estaba colmado el sector donde se encontraban los escenarios principales (en uno de los estacionamientos que da a la Avenida Constituyentes). Hubo mucho rock y hasta un poco de ska y malambo (“Por la ciudad”).

“Muchísimas gracias por esta tarde, gracias por el amor y la ternura que nos han tenido durante tantos años. Hablando de años, este año estamos festejando los 30. Y bueno, para eso nada más lindo que festejarlo con ustedes”, dijo Sebastián Teysera, que anunció el 1° de noviembre en Ferro, como la gran celebración de este aniversario de la banda uruguaya, en suelo porteño. La de la Vela fue una muy buena fiesta de la media tarde del festival.

En las pantallas

Durante todo el fin de semana el festival también se puede ver desde casa o desde dispositivos móviles. Hay transmisión en vivo por Flow y por Disney+ . Al finalizar cada jornada, los shows estarán disponibles para verlos por 30 días. En ambos casos, solo estará disponible para los suscriptores de estos servicios.

Quienes quieran ver la emisión a cargo de Flow, lo podrán seguir en vivo durante los cuatro días en los canales 605 y 606. Se transmitirán los shows de los escenarios Quilmes y Rock por el 605, mientras que aquellos que ocurran en el escenario Popart se transmitirán en el 606.

Accesos

El acceso peatonal se realiza por la entrada principal de Tecnópolis, sobre la Avenida General Paz. Los colectivos que pasan por la puerta son los de las líneas 21, 28 y 117. Pero sobre la Avenida de los Constituyentes, también se pueden encontrar las paradas de las líneas 111, 140, 110, 127, 175 y 176. Aunque no llegan hasta el predio, una manera de acercarse en tren es con el Ferrocarril Mitre (Ramal José Suárez), en Estación Migueletes; Ferrocarril Belgrano, en Estación Padilla; y Mitre (Ramal Bartolomé Mitre) Estación J.B. Justo. Habrá, además, acceso para bicicletas y motos por la entrada peatonal. Cada persona deberá llevar su candado de seguridad.

Dentro del predio, además de los escenarios, habrá sectores de wifi, personalización de banderas, tatuajes, un pelotero para ganar premios (cervezas o lugares preferenciales para ver los shows). Otro dato importante para tener en cuenta es que el consumo de cerveza será dentro de los patios cerveceros. Fuera de ellos, la venta será de cerveza sin alcohol. La producción hizo un convenio con una famosa App de remises, para desalentar el manejo de vehículos de todos aquellos que consuman alcohol.

