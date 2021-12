El desaire de la China Suárez que enfureció a Marcelo Polino: “Me clavó el visto”

Marcelo Polino se encargó de mencionar en varias oportunidades la buena relación que tiene con la China Suárez, pero parece ser que ahora el vínculo está en peligro después de que la actriz no le respondió sus mensajes.

“Es una amistad como la de un pariente que no ves nunca, salvo para un cumpleaños o cuando sucede una desgracia”, detalló el periodista durante un móvil para Intrusos (América) sobre el vínculo que lo une a la actriz. “Cuando ella se fue a España, me preguntó por qué no me iba y yo en un momento dudé de irme una semana; a la semana sucedió todo este escándalo y le escribí, obviamente. Me clavó el visto y nunca más me contestó”, reveló Polino decepcionado por la actitud de su amiga, que semanas después quiso retomar la conexión.

“Yo quedo en el medio de toda esa situación hasta que estando el Miami el otro día, me escribió. Retoma el diálogo treinta días después con un mensaje de Instagram que ni siquiera abrí”, reveló el panelista de Flor de Equipo (Telefe). “Yo no soy un fanático que te escribo por Instagram. Tenés mi teléfono, llamame. No da. No leí el mensaje”, agregó. Luego, indicó que la entiende y que “no se quiere meter en su vida, en su vida, en su dolor, en sus problemas”. Y dio a entender que no rompió definitivamente la relación con Eugenia, al decir que cuando él quiere a la gente, “la quiere siempre”.

En este sentido, Polino le recriminó a la ex Casi Ángeles: “Estará pasando un momento difícil, pero yo elijo que si me relaciono con alguien con quien tengo cierta intimidad y he hablado de cosas muy profundas en cierto momento, que me llame a mi teléfono y no que me mande un mensaje como si fuera un fanático por Instagram”.

El dramático descargo de la China Suárez: “Esto ya es un abuso”

Cansada de ver su nombre asociado a distintas versiones de romances, la actriz hizo un descargo a través de sus redes sociales donde, no solo desmintió tener una relación con Eduardo Cruz, sino que aclaró que no sabía ni siquiera quién era. “Esto ya es un abuso”, expresó en una historia en Instagram.

“¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo? Tengo las pelot… por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotu… No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir”, lanzó la China en sus Stories de Instagram. Luego, cruzó a la panelista de Intrusos (América) Paula Varela y la acusó de no chequear la información. “Hay periodistas que se preocupan por averiguar, pero ¿lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?”.

Para cerrar, la China denunció “persecución, acoso, ensañamiento” con su persona e hizo referencia a cómo se encuentra anímicamente: “Yo no me voy a pegar un tiro ni a saltar de un edificio”, disparó, y agregó: “Por ahora mi salud mental está estable”.