La China Suárez rompió el silencio, tras su separación de Benjamín Vicuña: “No sabía que él iba a hacer ese posteo”

Hay una imagen que los televidentes de ShowMatch aún recuerdan: la de Pampita Ardohain levantándose de su silla, recorriendo el estudio y desapareciendo, tras una dura discusión con Marcelo Polino. Aquella discusión, que se dio en medio de una devolución del chimentero a Nicole Neumann, comenzó cuando acusó a su compañera de jurado de haber llegado al programa “por haber inventado que vio a su marido con una chica que nada tiene que ver en un motorhome”. Aquella “chica que nada tiene que ver” era la China Suárez, gran amiga del ahora panelista de Flor de equipo.

Si bien la relación entre el periodista y Pampita mejoró con los años, su amistad con la actriz de Casi ángeles se mantiene intacta. Tal vez por eso, Suárez eligió su programa para romper el silencio, tras su comentada separación de Benjamín Vicuña. Este sábado, en su ciclo radial Polino Auténtico, el periodista reveló que pudo hablar con la actriz y sorprendió a los oyentes con algunos detalles. En principio, Suárez confirmó que no estaba al tanto de que el padre de sus hijos iba a publicar un comunicado en sus redes anunciando la separación. “Se enteró en el momento, cuando lo vio”, contó el periodista.

“Todo el mundo me llama como si yo viviera con la China, y somos amigos, pero es una amistad casi poética, porque no nos frecuentamos. De hecho, yo no conozco al nene, todavía. Hablamos para Navidad, para los cumpleaños, si tenemos algún problema familiar”, comenzó explicando el periodista. “Me enteré y la llamé, para preguntarle qué había pasado”, continuó. “Y me dijo que se había enterado por el posteo. Él nunca le dijo que iba a postear que estaban separados. Estaba sorprendida, obviamente”.

“Yo pensé que no me iba a contestar, en medio de este lío, pero, muy amorosamente, me dijo que estaba transitando este momento, que se había sorprendido con el posteo. Y me aclaró que fue ella quien tomó la decisión de separarse. Venían como raros, como en un tira y afloje, pero me dijo que no hubo nada puntual”, aseguró.

“Me dijo: ‘Estamos en paz, no hay terceros en discordia’”, aseguró el periodista. “Él puso el posteo y se fue a grabar la tira de Telefe [El primero de nosotros]. Llegó muy angustiado al canal. Se encerró, y de producción le ofrecieron si quería no grabar ese día. Él se tomó unas horas, pero siguió trabajando”, reveló.

Este viernes, Vicuña sorprendió a sus seguidores con un inesperado mensaje en sus historias de Instagram. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, comienza el texto, escrito en plural. “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la menor manera. Gracias”, finaliza el comunicado. Lo curioso es que Suárez no compartió en ningún momento el escrito.

Vicuña y Suárez comenzaron su relación en 2016, después de trabajar juntos en la película El hilo rojo. Los primeros rumores de que algo pasaba entre ellos llegaron de la mano de un escándalo, protagonizado por los actores y la exmujer de él, Pampita Ardohain.

Con el tiempo el escándalo quedó atrás y, tras reconocer su noviazgo, los actores no tardaron mucho en ensamblar sus familias, dándole la bienvenida en 2018 a la primera hija en común, Magnolia. En 2020 llegó de Amancio, su segundo hijo en común. Él ya era papá de Bautista, Benicio y Beltrán [fruto de su relación anterior con Pampita], mientras que ella tenía a Rufina, de su relación con Nicolás Cabré.

En 2019, después de atravesar algunas crisis, la pareja decidió ponerle fin a la relación por primera vez. “Estamos separados en este momento. No es algo definitivo. Nos tenemos mucho amor. Tenemos una familia muy linda que nos ha costado mucho, una familia ensamblada hermosa. Hay mucho amor y no sabemos qué pasará el día de mañana”, expresó la actriz en comunicación telefónica con Los ángeles de la mañana. Sin querer entrar en detalles sobre los motivos, solo se animó a expresar que eran “muchos temas, muchos años”.

Meses después se volvían a reconciliar y al tiempo ella anunciaba su embarazo. Hoy, un año y medio después de que volvieran a estar juntos, la pareja no pudo superar una nueva crisis y anunció formalmente la separación, poniéndole un punto final a su historia.

