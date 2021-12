Harta de los rumores, la China Suárez hizo un dramático descargo: “Yo no me voy a pegar un tiro”

Una vez más, Eugenia “China” Suárez vuelve a ser tema de conversación. En esta oportunidad, y cansada de ver su nombre asociado a varios romances, la actriz hizo un descargo a través de sus redes sociales donde no solo desmintió tener una relación con Eduardo Cruz, sino que aclaró que no sabía ni siquiera quién era. “Esto ya es un abuso”, expresó en una historia en Instagram.

La cuota de paciencia que le quedaba a la ex Casi Ángeles se agotó cuando supo que una periodista de espectáculos aseguró que no solo tuvo conversaciones subidas de tono con Mauro Icardi, sino que también habría mantenido un affaire con el cantante español, hermano de Penélope Cruz y pareja de Eva De Dominici.

Una periodista dijo que la China le habría enviado mensajes subidos de tono a Eduardo Cruz, actual pareja de Eva De Dominici

“¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo? Tengo las pelot... por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotu... No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir”, manifestó la China en sus redes sociales y agregó: “Hay periodistas que se preocupan por averiguar, pero ¿lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?”.

No obstante, la versión sobre los videos subidos de tono que le habría enviado a Cruz no es la única información que circula sobre la actriz. Este lunes, Yanina Latorre contó en Los ángeles de la mañana (eltrece), que Suárez intentó comunicarse con Wanda Nara luego de enterarse de que la empresaria tuvo una conversación con Benjamín Vicuña. “Le escribió mensajes de WhatsApp pidiéndole la grabación de la conversación que tuvo con Benjamín Vicuña”, contó la panelista.

Poco después de su primer posteo, la China hizo otro furioso descargo en Instagram, donde no solo se mostró indignada, sino que además habló de su salud mental. “Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro ni a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental está estable”, expresó en un mensaje sobre un fondo negro.

La China Suárez descargó su enojo a través de sus historias de Instagram (Crédito: Instagram/@sangrejaponesa)

Sin embargo, el reclamo de Suárez no terminó ahí. Con un mensaje indirecto a los periodistas y medios de comunicación en general, la actriz sostuvo que está cansada de la invasión de su privacidad y del continuo malestar que le producen los rumores infundados, desde que fue señalada como la “tercera en discordia” en el matrimonio de Nara e Icardi. “Ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de ‘bullying’, y son los primeros en ejercerlo”, concluyó.