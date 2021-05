El descargo de la cosmetóloga de las famosas tras el operativo en su consultorio: “No fue un allanamiento”

En esta semana se conoció que el centro de estética de la cosmetóloga Cristina Sciales, donde se atienden famosos como Florencia Peña, Nicole Neumann, Sergio Lapegüe y Eugenia ‘la China’ Suárez, fue allanado tras encontrar medicamentos vencidos que no habían sido descartados. Ante esto, la médica salió a dar su versión de los hechos y sostuvo que el local solo está clausurado hasta que se hagan algunas adaptaciones como los matafuegos y el cartel de “Exit”.

En Los ángeles de la mañana (eltrece), la cosmetóloga desmintió que le hubieran allanado su local, ubicado en Callao al 1000, por irregularidades tras una denuncia recibida presuntamente de sus colegas. “Me enteré ayer a las 16 horas; yo estaba enferma y me dijeron que vaya allá. Vinieron cinco equipos de dependencia con una sobreactuación terrible, muy grande. Yo no tengo nada que ver con estos médicos y con Mühlberger tengo denuncias, inclusive. Me sentí muy humillada, muy mal, porque la gente como yo, que hace todo por derecha, que tiene ocho especialidades, caemos todos en la misma volteada”, dijo.

“Pero empezaron a buscar detalles. Me enfermé hace quince días y dejé el viernes, la última vez que atendí, y di ordenes de no tocar absolutamente nada, ni agujas ni nada porque yo no estoy hace 15 días y la última vez que fui salí tarde. Eso lo pusieron como que estaba en la caja de carga (...) que tenía una aguja gruesa y todo eso lo pusieron, o cremas que estaban envasadas para uso terapéutico, o sea, buscaban cosas que no había”, añadió.

El descargo de la cosmetóloga de las famosas luego de que le clausuraran el centro de estética

Por otro lado, explicó la situación de las supuestas irregularidades encontradas por las autoridades de salud y aclaró el episodio: “Habíamos arreglado una tapa de electricidad para reforzar la parte eléctrica por los aparatos y faltaba que se terminara, porque el que lo arregló lo dejó por la mitad, cosas así. Eso no fue un allanamiento, no se llevaron nada, simplemente, lo clausuraron para que yo ponga el día las salidas, o sea, el ‘Exit’, por ejemplo, un matafuegos, cosas así”, explicó.

Ante la pregunta a Ángel de Brito sobre si una de las denuncias que había era por medicamentos vencidos, indicó: “En realidad fue una mala praxis nuestra, una negligencia más que nada”. Y, con una cierta confusión en sus palabras, dijo: “Cuando pasó lo de Mühlberger, uno a veces no los tiene encima (los remedios) porque no los usa, los tiene en una caja... son medicamentos de aminoácidos, de proteínas... y al haberlos usado, los teníamos en una caja y las chicas tenían la mala costumbre de tenerlos en una caja para luego hacer el pedido”.

En ese sentido, el conductor indagó en que uno de los argumentos de las autoridades era que no había un médico para atender, sino una sola médica y que no estaba presente todo el tiempo. Según aclaró, la situación no era tal como se planteó, pero que sí estaban habilitados por salud pública. “Yo soy la única médica y decían, los demás consultorios, que yo tenía un permiso especial para usar aparatos porque hay una kinesióloga para rehabilitación. Yo tengo kinesiólogas y tenían su matrícula”, sostuvo.

