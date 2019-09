El descargo de Karina La Princesita contra los que dicen que canta mal

Crédito: Instagram

13 de septiembre de 2019 • 12:17

La performance de Karina La Princesita tuvo algunos inconvenientes durante la gala del "Cha cha pop" y los haters no se hicieron esperar. Además de criticar su forma de cantar, la llamaron "villera" y Karina decidió responderles.

"¡Me sangraron los oídos con la voz de la villera esta @kari_prince, un horror!! #Bailando2019 #ShowMatch", le escribió un usuario en Twitter.

Más que ofendida por al apreciación de su trabajo, Karina cuestionó el término que usaron para insultarla. "¿Y me tendría que ofender porque me digas villera?", escribió la referente de la cumbia. "No le estaría entendiendo lo malo a ser villero. Hay algunos que parece que no lo son, y sin embargo dejan mucho que desear".

Como la actividad de los haters continuó, Karina se extendió en su respuesta. "Lo importante es que opinen porque eso significa que están pendientes y lo miran", señaló. "Para alabar o reírse, qué bueno saber que estén pendientes. A seguir mirando por TV".

Además, Karina dio una respuesta a quienes criticaron su pronunciación en inglés: "Lo único que leo es a muchos ignorantes. Que hablan sin saber. El inglés no está mal. Son burros. Piensan que si cantás cumbia no estudiaste y lo usan de insulto", apuntó. "Me salió mal, pero eso no es desafinar y son riesgos que quise correr por preferir cantar en vivo. LTA".

"Posta que me da vergüenza, la gente que opina sin saber, se hacen los cultos o se creen vivos, cuando en realidad son ignorantes. Son todos coach de baile, de canto, profesores y hasta DT de fútbol. Desde la casa y atrás del celu somos vivos todos. Cada burrada leo", escribió la cantante. Sin embargo, reconoció que la canción había salido mal y dijo que son "riesgos que decide correr alguien estando con asma", enfermedad con la que convive desde chica. "Yo estoy contenta de todas formas", cerró.