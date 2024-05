Vuelve al musical como protagonista de Rent, una obra con la que se siente muy identificada; su noviazgo, el vínculo con sus padres y qué heredó de su abuela Lolita Torres

Liliana Podestá PARA LA NACION

Se la ve radiante a Ángela Torres y no solo porque estrena Rent este viernes 3 de mayo en el Teatro Opera y vuelve así a su primer amor, la comedia musical. Brilla también porque está enamorada y puede gritarlo a los cuatro vientos. Hace pocas semanas blanqueó su relación con Rusherking y la historia va viento en popa.

En diálogo con LA NACIÓN, Ángela cuenta cómo se conocieron, relata el camino que recorrió para encontrarse a sí misma y que no fue fácil transitarlo, recuerda a su abuela Lolita Torres y arriesga qué heredó de ella. “Hacía tiempo que estaba más dedicada a la música que a la actuación, pero llegó esta propuesta maravillosa y fue imposible decir que no. Rent me toca por todos lados, hago un personaje increíble que me moría de ganas de interpretar, y además siento que es una responsabilidad muy grande hoy en día estar haciendo esta obra que habla de temas que necesitamos volver a poner sobre la mesa. Pensaba que no, que ya no hacía falta y me equivoqué. Tuve esa pequeña ilusión (risas). Sin embargo, hay todavía un montón de debates para seguir haciendo y Rent abre esa posibilidad. Es una gran responsabilidad”, reflexiona Torres, que es hija del músico Marcelo Torres y la actriz Gloria Carrá y sobrina de Diego Torres. Su histrionismo se nota a la legua.

"Me siento re orgullosa de estar ahora en Calle Corrientes representando todo lo que Rent tiene para contar", cuenta Ángela Santiago Oroz

–¿En qué te interpela Rent?

–En lo complejo que es independizarse, poder estar en el presente con tantos quilombos como poder llegar a fin de mes. En la importancia de los vínculos y las amistades y cómo eso nos termina salvando la vida y es la verdadera celebración de estar vivos. Me siento re orgullosa de estar ahora en Calle Corrientes representando todo lo que Rent tiene para contar. Todos ponemos mucho el corazón y eso no sucede siempre. Me gusta ver un espectáculo y saber que quien está arriba del escenario da todo y se siente feliz. Eso se nota, y entonces sucede algo entre el espectador y el artista.

–Volvés a tu primer amor, la comedia musical...

–Sí, porque debuté en este mismo teatro, el Opera, a los 11 años y ahí lo conocí a Fer Dente que ahora es nuestro director. Me acuerdo que estaba completamente enamorada de él. Moría de amor (risas). Fue hace mucho tiempo ya y no puedo ni sacar los cálculos. Tengo 25.

Ángela en un ensayo de Rent gentileza

–¡Tenes apenas 25 años y trabajás hace más de 15!

–¡Como 18! Por eso quizá me siento una vieja, porque quemé etapas y ya estoy para irme a vivir a la playa (risas). El musical es lo que más me gusta. Es lo que más soy en el mundo. Me siento una privilegiada porque encontrar un espacio donde ser feliz y plena no es tan fácil. Y eso me sucede haciendo Rent y comedias musicales.

–De alguna manera, ¿Rent te ayuda en tu búsqueda personal?

–Si, en esta búsqueda tan simple y compleja a la vez de ser quien uno quiere ser y de respetarse sin importar lo que digan los demás. Y esa búsqueda de tu personalidad es difícil hoy con las redes, con tanta data. Rent me enseña mucho.

"Tuve la enorme suerte de entender desde chiquita qué es lo que quería hacer de mi vida", entiende Ángela Santiago Oroz

–A simple vista uno puede creer que no fue difícil encontrar tu camino habiendo nacido en una familia de artistas y arrancando a trabajar tan joven...

–En cuanto a lo profesional, tuve la enorme suerte de entender desde chiquita qué es lo que quería hacer de mi vida. No hubo dudas ahí y tampoco creo servir para nada más (risas). Está clarísimo, porque no hay mucho más que se me dé. Por otro lado uno está en constante cambio y esa búsqueda no termina de estar completa nunca. No sé si, quizá, cuando tenga 40 años haya algo que frene un poco la vorágine de vivir. Hay muchas cosas que están inconclusas por siempre, como el amor, los vínculos, el vínculo con uno mismo.

–Te independizaste muy chiquita, ¿por qué?

–A los 16 años me fui de casa.

–¡Qué valiente!

–En ese momento no era muy feliz en mi casa y quizá era más valiente si me quedaba donde no la pasaba tan bien, que si me iba.

Con su mamá, Gloria Carrá Instagram: @gloria_carra

–¿Nunca volviste a la casa de mamá o papá?

–No volví a vivir con ellos.

–Cuando te mudaste sola, ¿seguiste yendo al colegio?

–No, ya había dejado. Estaba trabajando mucho en ese momento. Hacía Criatura emocional en el Tabarís y, en paralelo, ShowMatch. No tenía tiempo para ir al colegio.

–¿Qué te dijeron en casa cuando comunicaste que dejabas de estudiar?

–Siempre fui muy independiente e hice muy la mía y se entendió que no me quedaba tiempo para ir al colegio. Intenté hacerlo a distancia, pero era tedioso. Debo cuatro años de colegio y no creo que lo termine. No me arrepiento tanto, aunque sí por el tema vincular. Me perdí esa sensación de ser joven, pero gané por otro lado. Al mismo tiempo, saber qué quiero hacer en la vida es un privilegio enorme del que soy consciente. No me quejo.

"Estuve estos días con mi tío, nos tomamos un cafecito y charlamos", cuenta Ángela, quien tiene un muy buen vínculo con Diego Torres Santiago Oroz

–¿Hoy cómo es el vínculo con tus padres?

–Con mi vieja estamos re encontradas, en un muy buen momento. Nos estamos reconociendo y es muy lindo. Hacer terapia es importante para estas cosas y sin esa ayuda, quizá no hubiese podido. Es un trabajo de todos los días, como estar en pareja. Es un laburo de amor con uno y con el otro. No sé si es algo que se acomoda para siempre, sino más bien es el día a día.

–¿Y con tu papá? Porque siempre hablás mucho de tu tío Diego, de tu abuela Lolita, pero no tanto de él.

–También, estamos muy bien con mi papá. Quizá no hablo porque es el menos conocido de la familia. Estuve estos días con mi tío, nos tomamos un cafecito y charlamos. Siempre está ahí para darme unos buenos consejos. Yo estaba muy nerviosa con el estreno.

–¿Qué heredaste de tu abuela paterna y qué recuerdos tenés?

–Falleció cuando yo era muy chiquita, pero recuerdo su energía, su ángel y la linda vibra que emanaba y dejaba en el espacio que ella estaba habitando. Es lo que más admiración me genera e intento replicar. Heredé la pasión por cantar, me parece. Flasheo mucho con eso y me preguntó qué y por dónde viaja eso que alguna vez llegó a mi tío, a mí y ahora a mi hermana Mía Torres, que está en el Gran Rex haciendo School of Rock y antes hizo Matilda, con 10 años. Mi primo también hace música. Algo nos dejó, y a mí me ha salvado la vida.

Ángela prepara su primer disco como solista Santiago Oroz

–¿Por qué decidiste dejar de lado por un rato a la actriz y abocarte a la música?

–Sentía que tenía que conocerme más. Viví una vida recontra voraginosa y de la que estoy agradecida, pero perdí el tiempo de entender quién soy. Y la música me reflejó esa pregunta porque hay que hablar desde tu identidad. Me la pasé haciendo personajes y me olvidé un poco de descubrirme. Entonces necesité un tiempo para mis relaciones, para hacer terapia, para conocerme . Recién ahora estoy haciendo mi primer disco, después de muchos años de búsqueda. Es un disco de música pop, que es lo que quise hacer toda mi vida y estoy sintiéndome a la altura. Estoy trabajando en eso hace cinco meses y le voy a dedicar unos buenos meses más porque quiero estar muy orgullosa en el momento que lo saque. No sé si podría hacer un proyecto que no tenga algo de música. Una comedia musical es como Disney para mí porque hago todo lo que me gusta en un mismo lugar.

–Muchos de tus personajes no tenían que cantar y sin embargo vos metías canciones...

–Es verdad. Y Adrián (Suar) me ayudó mucho en eso cuando hacía novelas en Polka. Sabía que yo cantaba porque me la paso cantando. No sé vivir de otra manera y él me escuchaba y siempre que podía me decía que cantara y yo aprovechaba. Desde chiquita me dio la oportunidad y estoy muy agradecida por los proyectos para los que me convocó.

–Hablemos de amor. Hace poco blanquearon la relación con Rusherking, ¿cómo se conocieron?

–Si, es verdad (le brillan los ojos y la sonrisa se le sale de la cara). Estamos felices. Nos conocimos porque teníamos la misma manager y estábamos todos los días en Fifty One Music. Fuimos amigos un buen tiempo, como un año; nos conocimos mucho y nos divertimos hasta que en un momento dijimos: “nos gustamos”. Lo fuimos descubriendo.

–¿Cómo es el día a día con alguien que ama la música tanto como vos?

–Está bueno y es un lindo motor porque cada uno está en su propio proyecto y después encontramos momentos para compartir. Me muestra sus canciones, yo le hablo de mi proyecto, le muestro mi disco, me da sus consejos. Está muy bueno.

–Hicieron juntos una canción, ¿van a volver a hacer otra?

–No por ahora, pero compartimos mucho. Él acaba de hacerse un estudio en su casa y en el día a día suceden cosas. No sé si vamos a sacar una canción juntos pronto, pero estamos siempre cerca.