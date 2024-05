Ryan Gosling reveló su debilidad por dos comidas argentinas: “Siempre pienso en eso”

Escuchar

No hay ninguna duda de que Ryan Gosling es una de las celebridades del momento. Su trabajo de Ken en la película Barbie, sumado a “I´m Just Ken”, la icónica canción que interpretó, hicieron que el mundo se pusiera de pie para aplaudirlo. Pero, ahora, el público argentino lo ubicó como uno de sus actores favoritos no solamente por su talento, sino porque, en una reciente entrevista, reconoció ser fanático de dos comidas argentinas.

Durante una entrevista promocional de su nueva película Profesión peligro (The Fall Guy) que dio para Nuestra tarde (TN), Ryan Gosling reveló que visitó la Argentina hace un tiempo y admitió que se volvió fanático de un producto en particular, el cual se vende en las panaderías. “Las medialunas fueron algo... ¡Así es como empezás el día!”, sostuvo. Su compañera, Emily Blunt, lo escuchaba atónita, deseosa por saber más sobre esta comida que le robó el corazón al actor.

Ryan Gosling y Emily Blunt protagonizan Profesión peligro Universal Pictures

Él le explicó que eran como un croissant, aunque más pequeño. “Pero más dulce y es para el desayuno”, le dijo y la periodista Cecilia Martí le aseguró que estaba en lo correcto. “¡Y las podés pedir a las cuatro de la mañana!”, exclamó Gosling. Su coprotagonista, en tanto, se mostró curiosa por el particular horario en el que se pueden comprar dichos panificados. “Empiezan a prepararlas muy temprano”, le contó él y ella rápidamente acotó: “Es mejor tenerlas cuando están calientes”. Y sí, estaba en lo cierto.

“¿Cuánto tiempo pasaste en la Argentina?”, quiso saber la actriz de Oppenheimer. En ese momento, el actor de 43 años fue muy sincero al respecto y aseguró que “no el suficiente”. Al advertir esto, sumado al interés que mostró Blunt por probar las medialunas, más de uno desea que ambos, juntos o por separado y con sus respectivas familias, visiten el país en un futuro.

Pero, eso no fue todo lo que deslumbró a Ryan Gosling. “¿Todavía existe Freddo en la Argentina?”, le preguntó a la periodista de TN. “Sí, ¿lo conoces?”, comentó ella, sorprendida. “Sí, es como que siempre pienso en eso. Es el mejor helado. Fue hace mucho tiempo, no recuerdo cuando, pero sí me acuerdo de Freddo, que quedó marcado en mí”, agregó. Emily Blunt no salía de su asombro al escuchar las palabras de su compañero.

Las declaraciones del protagonista de Diario de una pasión rápidamente se viralizaron y repercutieron en las redes sociales.

Noticia en desarrollo