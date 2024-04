El desgarrador mensaje de Nazarena Vélez al cumplirse 14 años del fallecimiento de su hermana

Escuchar

Este 9 de abril es un día muy especial para Nazarena Vélez, al cumplirse el 14 aniversario del fallecimiento de su hermana menor, Jazmín. Con una sentida publicación en redes sociales, relató cómo fueron las últimas horas que compartieron juntas hasta la fatídica madrugada en la que mediante un llamado le comunicaron la triste noticia. Además, la panelista no dudó en enviar un importante mensaje de concientización.

Aquel viernes de abril por la madrugada, Nazarena Vélez recibió un llamado en el que se le fue informado que su hermana Jazmín había tenido un accidente automovilístico en la Autopista Perito Moreno, a la altura del barrio porteño de Liniers. La joven de 21 años salió despedida del automóvil en el que iba a bordo junto a otro grupo de jóvenes, cuando el conductor perdió el control del coche; fue la única víctima fatal y el resto sufrió heridas leves.

Jazmín tenía 21 años y falleció el 9 de abril del 2010 (Foto Instagram @nazarenavelez)

En 2017, Martín Amato, el conductor del vehículo -que en ese momento tenía 17 años-, fue condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir vehículos en un juicio abreviado bajo la carátula de homicidio culposo.

Desde ese momento, en cada fecha especial, la panelista de LAM (América TV) le dedica sentidas palabras a Jazmín, y en las vísperas a este nuevo aniversario hizo lo propio. “Hoy se cumplen 14 años de la última vez que te abracé, hermana querida. Horas más tarde, la madrugada del 9 de abril, me llamaban para irte a buscar. Siento el mismo dolor en el pecho y la misma impotencia, pero también el mismo amor”, escribió en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de la joven. Además, aseguró que la ama y honra todos los días, y concluyó: “Como te cuento siempre, tenés una hija adorable, abrazate a Dios hermosa mía”.

Nazarena Vélez recuerda a su hermana en cada fecha especial (Foto Instagram @nazarenavelez)

Además, mediante su cuenta de TikTok, compartió un segundo descargo al respecto. En esta ocasión, decidió grabar un video para repetir sus sentimientos hacia su hermana y la última vez que la vio con vida, pero sumándole un importante mensaje de concientización del uso de cinturón de seguridad, para evitar víctimas fatales en accidentes de tránsito.

“Me encanta recordarla porque es un ser de luz. Me encanta que todos sepan quién fue Jazmín, una leonina hermosa, loca, atrevida, tenía todo. Y para que uses cinturón de seguridad, porque mi hermana hoy estaría acá si ella usaba cinturón de seguridad, así que por favor usá y obligá a que tu familia use. Siempre te lo recuerdo porque podés salvar una vida, te podés salvar vos y de alguien que vos ames, simplemente usándolo”, expresó Nazarena para recordar el importante objetivo que cumple este sistema de seguridad.

Su publicación dio rienda para que sus seguidores expresen sus vivencias acerca de la pérdida de un ser querido y cómo el cinturón de seguridad les salvó la vida. “Hace un año perdí a mi hermano mayor, mi alma gemela, mi mundo entero. Una gran parte de mi vida se fue con él, y cómo vos decís Naza, amo recordarlo soñarlo”; “Te súper entiendo el dolor. Mi papá se salvo con cinturón de seguridad y mi mamá no” y “Me acuerdo cuando te vi llorar. Se me rompió el corazón, desde ese día cada vez que mi hermano llegaba de bailar lo abrazaba fuerte”, fueron algunos de los comentarios.