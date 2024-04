Mario Pergolini desmintió el cierre de Vorterix: “Nos va súper bien”

Escuchar

Un chiste al aire realizado en el día de ayer por Mario Pergolini en su programa radial Maldición va a ser un día hermoso, no salió como esperaba para el conductor. Lo que se presentaba como un simple sketch humorístico derivó en titulares anunciando el supuesto cierre de su radio, Vorterix, y el periodista tuvo que salir a desmentirlo.

A través de un video que grabó desde la sede de la emisora, ubicada en las instalaciones del teatro Vorterix, el exCQC realizó un descargo para aclarar la situación y compartir algunos cambios que se avecinan en la empresa, como el traslado de la radio que se emite por la actual FM 92.1 a una nueva frecuencia. Mirando a cámara y con cierta ambigüedad, Pergolini apuntó primero: “Quería tener esta charla yo solo, sin mis compañeros de mesa, para aclarar, o quizás para oscurecer un poco más, para ver si llegamos a alguna conclusión”, introdujo.

Y precisó: “”El viernes hicimos un chiste, estábamos hablando de un tema sobre la luz, además porque estamos por tomar una acción, y nos venía bien hacer el chiste de: ‘Se acabó, vamos a salir del 92.1′. A partir de ahí, hacemos como una conferencia de prensa, un chiste bastante común que hacemos desde hace muchos años, de simular como una conferencia donde todos te hacen preguntas y vos vas diciendo pavadas. Nos tomamos un poco de lo que dijo [Alejandro] Fantino sobre que estaba muy cara la luz y que por eso iba a cerrar Neura [su canal de streaming]. ¿Y qué terminó sucediendo en el día de ayer? Se cortó el pedazo solo donde estamos haciendo este chiste“, dando por válidas las palabras en broma del conductor.

El periodista aclaró, sin embargo, que es crítico con respecto al aumento del servicio de la luz, pero dejó rápidamente en claro que eso no supone un problema para su empresa. “He dicho públicamente que la energía tenía que cambiar sus precios. Y no me meto en ese tema porque tampoco puedo hacer nada. La verdad es que todos tenemos que pagar: vos, yo como empresa, los usuarios individuales”, señaló.

Y volvió a cuestionar que sus dichos se reprodujeran en los principales medios del país. “Alguien levanta, hace un corte de eso, y dice: ‘Precios obscenos de la luz’ o ‘Vamos a cerrar Vorterix’. Tres minutos antes de este video queda claro que lo que decimos es un chiste”. Tras ello, Pergolini reiteró que, lejos del cierre, su emisora tiene para rato. “Vamos a seguir, por ahora nos va súper bien, hemos hecho un cambio muy grande y nos va bárbaro, no nos podemos quejar”, resaltó.

El comunicador reprobó que se tome “un pedacito en X o en Instagram” de material audiovisual como referencia informativa. Y a continuación se refirió al futuro de su radio: “Vamos a cambiar de frecuencia, porque la que tenemos la verdad es que no suena bien, preferimos mejorar la calidad de la transmisión. Nos vamos de la 92.1 y también se suman algunas cosas: algunos compañeros van a cambiar, se van a mejores cosas, algunas generadas por nosotras”.

“Vorterix creció desde hace 12 años como una propuesta más para ver que para escuchar. A nosotros nos interesa la suma de todos los lugares en donde estamos y la radio, si bien cada vez se escucha menos –lo vengo diciendo hace un montón y está más que a la vista–, es parte de la amplificación que queremos hacer y como negocio publicitario nos sigue cerrando, por eso la mantenemos. Sería tonto no seguir con esto que nació con estas tres patas: una radio, un multimedia y un teatro. Nos funciona. Nos va súper bien. Para nosotros lo importante es la suma de los números y no los individuales”, zanjó.

