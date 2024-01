escuchar

La esposa del actor Christian Oliver, Jessica Klepser, perdió al mismo tiempo a su esposo y a sus dos hijas Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años. Los tres fallecieron a raíz de una falla de la aeronave con la que regresaban de sus vacaciones, la cual perdió el control y cayó al mar en la región del Caribe.

A través de redes sociales les rindió homenaje y dijo sentirse “profundamente triste” por la múltiple pérdida. Además, les dedicaron una extensa despedida en nombre de ella y de su familia a través de la página de la empresa en la que trabaja.

Christian Oliver y su familia en una premiere en 2015 (Photo by Chris DELMAS / AFP) CHRIS DELMAS - AFP

“Estamos profundamente entristecidos por el trágico accidente aéreo del 4 de enero de 2024, que se cobró la vida de nuestros queridos familiares. Nuestras hijas, Madita (12) y Annik (10), junto con su padre Christian, regresaban de unas vacaciones en el Caribe cuando el avión en el que viajaban tuvo problemas con el motor y cayó al océano. Desafortunadamente, los cuatro pasajeros del pequeño avión no sobrevivieron”, comienza diciendo el comunicado.

En la despedida, Klepser detalla cómo Oliver y sus hijas eran amados por su comunidad. “Madita, una vibrante estudiante de séptimo grado en la escuela secundaria Louis Armstrong, era conocida por su espíritu animado y se destacaba en lo académico, la danza, el canto y las actuaciones. Annik, una estudiante de cuarto grado en la escuela primaria Wonderland Ave, fue reconocida por su comportamiento amable pero fuerte. Ella siempre era la primera en ofrecer una palabra amable o un abrazo reconfortante. Sus pasiones incluían el básquet, la natación y diversas formas de arte”, continua la desgarradora publicación.

“En sus comunidades, extrañaremos profundamente el vínculo profundo, la risa contagiosa y el espíritu aventurero que comparten Madita y Annik. Su devota madre, Jessica Klepser en Los Ángeles, sobrevive a las niñas. También dejan atrás a sus abuelos, a varios tíos y primos en Alemania”, expresa.

El mensaje de Jessica Klepser y su familia (Foto: capturaInstagram/@wundabarpilates)

Oliver, nacido en Alemania, pero con ciudadanía estadounidense, tuvo una destacada carrera en la industria audiovisual durante 15 años; viajaba junto a sus hijas, Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años, y el piloto Robert Sachs, rumbo a la isla de Santa Lucía. La aeronave partió a eso de las 12:00 hora local (16:00 GMT) desde el aeropuerto James Mitchell en Bequia -territorio de San Vicente y las Granadinas-, pero minutos después se precipitó específicamente a una milla náutica al oeste de Petit Nevis.

Una persona grabó el momento exacto del accidente en medio de gritos por la sorpresa de los presentes.

Quién era Christian Oliver

El actor Christian Oliver, de 51 años, nacido en Alemania, tuvo decenas de papeles en cine y televisión, incluida la película Speed Racer (Meteoro) de 2008 y The Good German (El buen alemán), un filme de 2006 sobre la Segunda Guerra Mundial de Steven Soderbergh, protagonizado por George Clooney y Cate Blanchett.

Oliver participó en la segunda temporada de la serie de la década de 1990 Saved by the Bell: The New Class (Salvados por la campana), en la que interpretó a un estudiante de intercambio suizo llamado Brian Keller.