El día que dos actores argentinos estuvieron a un paso de ser Power Rangers

Si de éxitos televisivos se habla, Power Rangers fue una de las tiras que marcaron la infancia y adolescencia de millones de personas en todo el mundo; tanto es así que contó con un total de 30 temporadas, las cuales se emitieron entre 1993 y 2023. Pese a que no contó con una adaptación latinoamericana (ya que la original se distribuyó en todo el mundo), desde la producción estadounidense buscaban talentos latinoamericanos y, para sorpresa de muchos, dos argentinos casi formaron parte.

Caro Ibarra y Gastón Dalmau recordaron que ambos hicieron un casting para Power Rangers (Foto: Captura TV)

En una charla durante el ciclo de streaming Había que decirlo (Prende), Caro Ibarra y Gastón Dalmau contaron que habían participado de un casting para convertirse en parte del grupo de superhéroes de ficción que se transforman en guerreros con trajes de colores y cascos especiales para proteger la Tierra de amenazas y monstruos. “Hice un casting para convertirme en una Power Ranger. Te hacían como pelear y todo”, lanzó la exconductora de Zapping Zone (Disney Channel).

La declaración de la actriz causó sorpresa en el ex Casi Ángeles (Telefe), quien aseguró haber pasado por el mismo proceso de selección. “Ese casting lo hice yo”, expresó. Acto seguido, los dos comentaron que se trató de una prueba que se hacía en inglés para Australia, país que tiene una conexión directa con la franquicia a través de importantes lugares de rodaje, destacados actores australianos y elecciones de reparto.

Durante el streaming, los dos descubrieron que habían estado a un paso de ser parte de la serie infantil (Foto: Captura TV)

Entre risas y gritos de alegría, Ibarra y Dalmau se fundieron en un abrazo mientras que el resto de sus compañeros gritaba: “¡Los tenemos acá, chicos!”. Luego, Caro contó detalles: “Me hicieron firmar un precontrato en el que me tenía que ir a vivir a Australia y al final después querían elegir una latinoamericana; estaban entre tres, yo estaba entre esas tres, y eligieron a una de allá”.

“¿Por qué me hicieron ilusionar? Si yo me iba a Australia, chicos...”, agregó frustrada, mientras que comentó su desconcierto sobre la participación de su compañero, a quien le dijo: ”Yo no sabía que habías casteado ahí...”.

“Muy bizarro igual”, señaló por su parte Dalmau y recordó entre risas la intensidad de esa prueba a distancia y la mezcla de nerviosismo e ilusión que significaba rozar la posibilidad de estar en una producción de gran escala internacional. Aunque ninguno de los dos logró vestir el icónico traje en la pantalla chica, el cruce al aire dejó al descubierto una coincidencia inédita que sorprendió a todos en el estudio.

La emoción de Caro Ibarra y Gastón Dalmau al enterarse de que habían casteado juntos (Foto: Captura TV)

La franquicia siempre se caracterizó por su fórmula infalible: acción, trajes icónicos y batallas contra monstruos gigantes. Creada por Haim Saban a comienzos de los noventa al adaptar el género japonés Super Sentai, la saga logró mantenerse vigente durante tres décadas gracias a su capacidad de renovarse año tras año con distintas temáticas, desde dinosaurios y ninjas hasta tecnología del futuro.

Ese impacto cultural transformó a los guerreros de colores en un fenómeno de culto que marcó a varias generaciones en todo el mundo. Por eso, saber que actores argentinos estuvieron tan cerca de integrar ese universo no hace más que confirmar el alcance global de un clásico que aún despierta la misma nostalgia de siempre.