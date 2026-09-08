Internaron a Soledad Silveyra tras sufrir una caída en su casa

La actriz Soledad Silveyra fue internada en un hospital del barrio porteño de Recoleta tras sufrir una caída en su casa, este domingo. Según informaron en el programa LAM (América TV), el accidente le provocó una fisura en la cadera y habría ocurrió en un momento en que la actriz se encontraba sola en su hogar.

“Llamó a su hijo Facundo, quien fue a socorrerla. La internaron en el Otamendi”, contó el periodista de espectáculos Pepe Ochoa durante el programa que conduce Ángel de Brito. Además, señaló que Silveyra, de 74 años, arrastraba dolores de espalda y que había suspendido algunas funciones por problemas de salud.

Durante su intervención, el panelista aseguró que había podido comunicarse con Baltasar, uno de los hijos de la actriz, quien le transmitió que su madre se encuentra con buen ánimo, aunque quería regresar a su casa.

Ochoa señaló que sería necesario operarla y, más adelante, agregó información que atribuyó a uno de sus hijos: “Mañana (martes) seguramente le van a dar el alta, pero va a tener reposo y viene para largo”.

Por su parte, Ángel de Brito recordó los dolores que Silveyra le había mencionado durante una visita al canal de streaming Bondi. “Estaba muy mal de la espalda”, expresó el conductor. Ante su consulta sobre el nombre de la afección, un integrante del panel respondió que se trataba de trocanteritis.

“Decía que tenía un dolor fatal. Estaba muy dolorida y así hizo toda la temporada con -Luis- Brandoni”, agregó De Brito, en referencia al trabajo teatral de la actriz.

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