El difícil momento de Gabriel “Pacotillo” Almirón, de su éxito en la tele a cocinar guisos: “Tuve que reinventarme”

La llegada de la pandemia del coronavirus en marzo del año 2020 cambió todos los esquemas en diferentes rubros. Entre los más afectados se encuentra el teatro y, como consecuencia de eso, muchos artistas tuvieron que reinventarse con otras actividades para poder subsistir. Tal es el caso de Gabriel Almirón, quien alcanzó su pico de fama en los 90 con su personaje “Pacotillo” y en la actualidad, por la falta de trabajo, tuvo que formar desde cero un emprendimiento propio.

En una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el actor habló de cómo atravesó la cuarentena y el difícil momento económico en el que se vio sumergido. “Mirá, a mi me pasaron dos cosas. En un momento me quedé sin plata, entonces tuve que inevitablemente reinventarme, pero como uno no está acostumbrado a la reinversión -si bien uno es actor y está constantemente sacando nuevos personajes- eso no es reinventarse. Tuve que decidir qué hacer con este presente que me negaba aquello que soy”.

La nueva vida de Gabriel Almirón

Luego, el hombre que trabajó con Gerardo Sofovich, comentó entre risas: “Una de las cosas que a mí me gustan en paralelo a mi profesión, a la que amo, es la cocina. Me gusta mucho, por eso tengo estos cachetes y panza”.

Ante el comentario sobre las personalidades del mundo artístico se reinventaron en el programa MasterChef celebrity (Telefe), el humorista respondió con un tono irónico: “ Te imaginas si MasterChef tenia que reinventar a todos los artistas que querían reinventarse… ¡en colectivo tenés que llegar!”.

En ese marco, Almirón se dirigió de lleno a explicar de qué se trata el emprendimiento que llevó a cabo hace dos años. “Me puse un pequeño emprendimiento de elaboración de guisos, que se llamó “Solo Guisos”. Durante el 2020 estuve preparando guisos para la zona de Mataderos y Parque Avellaneda que es donde vivo”.

El humorista puso un emprendimiento de guisos en el 2020 y al otro año trabajó en una obra de teatro Gabriel Almirón

En tanto, el artista sostuvo que fue un desafió que le dio sus frutos: “Es una alegría poder haber desarrollado este emprendimiento porque me vi capacitado para hacer otras cosas que distan mucho de mi profesión. En un momento me sentí el hombre orquesta porque me ocupaba de armar el menú del día siguiente, comprar las materias primas, verduras, carnes, y cocinaba. Después atendía el teléfono para tomar los pedidos y el delivery. Hacía todo”.

A su vez, Almirón remarcó que todo lo llevó por sí solo. “Por ahí venia un hermano mío y me daba una mano. No podía tener gente porque el 2020 fue muy duro el tema de la pandemia, fue muy difícil”.

Por último, el actor agregó: “Encima en un momento se puso tan jodida la mano que decidí que mi mamá se venga a vivir conmigo y estuvo conmigo toda la pandemia. Ella tiene 86 años y me asusté mucho. Y fue como una doble responsabilidad para mí. No solo me tenía que cuidar yo, sino que a mi mamá también”.

Recordemos que Pacotillo- el personaje de Almirón — tuvo su participación en programas éxito como La peluquería de Don Mateo, Videomatch y Polémica en el Bar. Su popularidad hizo que también se le abrieran las puertas de obras de teatro en los años 80 y 90.

Gabriel Almirón en La Peluquería de Don Mateo Gabriel Almirón

Luego de muchos años sin aparecer en escena, en el año 2016 volvió al ciclo de Polémica en el Bar (América TV) con la conducción de Mariano Iúdica, para interpretar sus momentos sus clásicos al ritmo del flamenco.

De esta forma, más allá de la pandemia, de las medidas, y de la nueva normalidad, Almirón encontró una forma de reinventarse pero sin olvidar lo que le apasiona: la música y el baile.