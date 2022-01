Una youtuber no tenía para pagar el alquiler, les pidió dinero a sus seguidores y lo juntó al instante

En las últimas horas, se hizo viral el pedido de una youtuber que pagó el alquiler con plata que le enviaron sus seguidores, luego de que hiciera una convocatoria por las redes.

La influencer, Nahir Lorenzetti, tiene 26 años, es de Rosario y es conocida como asadodefaso.

En las últimas horas tuvo problemas con una de sus cuentas. Según especificó en sus historias de Instagram, que luego se viralizaron, fue baneada -es decir que fue suspendida temporalmente- en YouTube.

Por ese motivo, veía comprometidos sus ingresos y tenía problemas para afrontar el alquiler. Por eso, inició una campaña en redes pidiendo a sus seguidores que le depositaran dinero. Y lo logró.

Una youtuber pidió dinero a sus seguidores para pagar el alquiler Instagram @asadodefaso.uwu

“Si este mes no llego a cobrar mi sueldo de YouTube por estar baneada de todos lados, ¿ustedes me ayudan a pagar el alquiler?”, fue la primera historia sobre el tema que compartió.

Luego de que un seguidor le consultara cuál era el monto que debía pagar, publicó el número y un alias de Mercado Pago para recibir dinero. En menos de 24 horas, Nahir llegó a la cantidad necesaria y pudo depositar el alquiler del mes.

Las historias de la youtuber pidiendo dinero para el alquiler Instagram @asadodefaso.uwu

Según le comentó la youtuber a LA NACION, se sorprendió de la velocidad con la que consiguió el dinero, pero no de haberlo logrado. “La verdad es que no esperaba tanto, pero tampoco creía que fuera imposible. Pensé que lo iba a conseguir pero en varios días”, expresó.

Luego, describió la velocidad con la que le fueron depositando y se mostró muy agradecida con la comunidad que construyó en redes: “Me sentí orgullosa de haber creado una comunidad que definitivamente entiende mi posición, mis ideologías y mi situación económica”.

Una youtuber pidió dinero a sus seguidores para pagar el alquiler Instagram @asadodefaso.uwu

“Pienso que hubo mucho apoyo porque la gente disfruta de mi contenido, y si no puedo pagar el alquiler tampoco podría pagar Internet, entonces nadie quería que yo me fuera de las redes sociales. Es un intercambio bastante justo”, comentó sobre el pedido, algo que fue muy cuestionado por otros usuarios.

En esa misma línea, analizó que las donaciones son “una forma de pagar el contenido diario” y que si no produjera tanta cantidad no se hubiera animado a pedir dinero.

A pesar de que la situación se viralizó en Twitter con una usuaria que la insultó y después se llenó de cuestionamientos, la influencer aseguró que casi no usa esa plataforma y que no le dio importancia a las críticas: “No me da el tiempo para ponerme a leer cada comentario, así que no me entero si hay más positivos o negativos”.

Por qué la banearon de YouTube

De acuerdo a lo que relató a este medio, Nahir fue baneada de YouTube por contenido que realizó luego de contagiarse de covid: “Yo estoy vacunada con dos dosis, y no salgo de mi casa porque tengo pánico social, entonces me costó mucho entender por qué me tocó enfermarme”.

“Por esa misma frustración me expresé de una manera que parecía que ponía en duda la efectividad de la vacuna. Pero fue una mala interpretación, si fuera anti vacunas no me hubiera vacunado”, se defendió asegurando que la sanción es injusta.

Por último, describió la dificultad económica que le traen este tipo de situaciones: “Mi sueldo está en YouTube, así que si a mi me bloquean el canal, es como si a un comerciante le clausuraran su negocio. Te impide generar tu ingreso”.