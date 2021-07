¿El Dipy, candidato?: “Soy un pobre pelagatos”

Durante un reportaje en el que fue invitado a dialogar sobre la coyuntura social en la Argentina, el cantante conocido como El Dipy fue interpelado por la precandidata a senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, que lo alentó a que se postule como dirigente. “Únicamente me metería en política sabiendo que, con lo que yo haga, voy a sacar a todos estos delincuentes. Yo soy un pobre pelagato, no tengo un mango. Y, para hacer política, hay que tener mucha plata. Si no te juntás con el Frente de Todos, Juntos por el Cambio o con algún partido que tenga una moneda, pasás desapercibido”.

“Si me meto en política es para que esto cambie. Duele tanto ver a gente de mi barrio, de La Matanza, sufriendo. Todavía sacan agua con la bomba, después de 37 años de gobierno del peronismo. Eso duele”, reflexionó el músico, para quien “l kirchnerismo se apoderó del peronismo”. E insistió: “Yo no puedo representar a nadie, soy un laburante. ¿Quién me va a votar a mi?”.

Ariel Diwan, precandidato a concejal en Morón de Juntos por el Cambio lo interrumpió y le dijo a El Dipy que su “desesperanza” lo “estaba matando”. Y siguió: “Yo quiero pasar un mensaje diferente. Tengo 46 años, cuatro hijos, y no espero que mis hijos se vayan del país. Les dije que nos quedábamos acá, pero que yo iba a hacer algo para que las cosas cambien. Yo creo que me van a votar, y voy a poner la cara si me tienen que putear. Voy a modificar la vida de la gente”.

“Que El Dipy venga a los comedores conmigo”, invitó Diwan; a lo que El Dipy retrucó: “Yo vengo de la calle, amigo”. Y volvió a la carga. Primero, contra el oficialismo: “Me molesta que no vean la realidad. Votaron a este gobierno y miren lo que está pasando. Cristina vive en Recoleta y al resto le falta para comer. Cristina no sabe quién sos. Dicen que las dictaduras son una mierda, y bancan a [Nicolás] Maduro. Odian a los militares, pero bancan a Perón”. Y después, explicó: “También tenemos a la gente de la oposición. No se si [Mauricio] Macri se equivocó, si quiso hacer las cosas bien. Pero no salió. Una cosa es Macri y otra cosa es andar juntando bolsos en la Rosadita”.

En tanto, Carolina Losada opinó: “A El Dipy le robaron las ganas. Y hay que devolvérselas, como a mucha gente en la Argentina”. Al respecto, el cantante y conductor de radio dijo: “Esto no es un país normal. ¿Cómo puede ser que un tipo que tiró bolsos con nueve palos y una ametralladora esté en su casa? ¿Cómo puede ser que Amado Boudou, que se quiso robar la máquina de la plata, esté dando clases en la UBA? ¿Cómo puede ser que Milagro Sala esté con prisión domiciliaria en una mansión? Me gustaría ver a un candidato y decir ‘es este’. Te rompen las piernas, después te dan las muletas, y los tenés que aplaudir”, concluyó El Dipy.

LA NACION