El martes, el teléfono rojo volvió a sonar y, al atenderlo, Nicolás recibió el beneficio de un asado junto a dos compañeros, en el que estaban habilitados a complotar. Además, la posibilidad de poner a alguien directamente en la placa para la gala de eliminación del domingo. Sin embargo, lo que nunca supieron Nico y sus elegidos, Martín y Bautista, fue que el resto de los jugadores pudieron ver en vivo sus diálogos a través del televisor del living.

Giro inesperado en Gran Hermano: cómo fue el supuesto beneficio del teléfono rojo y cómo terminó el complot. Captura: Telefe

A partir de esto, los participantes comenzaron a debatir qué podían hacer para desestabilizar a los “Bros”. En esa misma línea, Darío le propuso a Florencia, pareja de Nicolás dentro de la casa, que se acueste cerca de Mauro para probar si el jugador que atendió el teléfono muestra su “verdadera cara”.

Por su parte, Florencia y Mauro coincidieron en que el jugador “no diría nada” y que sería más probable que la que se enoje sea Furia (por su vínculo con Mauro). Ante este temor, Darío y Virginia advirtieron que a ella le avisarían del plan e insistieron. Ahora solo resta esperar si ponen el plan en marcha o no.

En cuanto al complot, lo que generó este supuesto beneficio es que los amigos, Nicolás, Martín y Bautista, expusieran sus ideas y análisis del juego de muchos de los demás participantes, algo que provocó malestar y un quiebre definitivo en la casa. De esa manera, por un lado quedaron los “Bros” y, por el otro lado, el resto de los jugadores que tienen, actualmente, como líderes a Juliana y a Emmanuel.

La venganza que prepararon Darío y Florencia contra los "Bros" en Gran Hermano

Los jugadores que quedaron fuera de la exposición acordaron no hacer mención de lo que vieron. Sin embargo, algunos ya empiezan a dar indicios de su descontento frente a sus compañeros, lo que llevó los tres amigos a empezar a sospechar.

Por su parte, Furia, la jugadora favorita de esta edición, se sintió decepcionada con lo que vio gracias al beneficio del teléfono. “A mí me cayó como el ort*, perdón. Me hace sentir muy mal. Nico me sorprendió un montón y me siento muy decepcionada a un nivel que me da tristeza. Estoy triste”, afirmó.