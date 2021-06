El Dipy dio detalles de su almuerzo con Mauricio Macri: “Me sugirió que arme mi propio partido”

El cantante El Dipy participó esta noche de La Cornisa en una entrevista con Luis Majul, por LN+, dio detalles de su almuerzo con el expresidente Mauricio Macri y opinó sobre la gestión del gobierno nacional durante la pandemia. “Entre la salud y la economía, salvaron a Cristina”, acusó.

Con un discurso siempre crítico al oficialismo, El Dipy opinó: “Al Gobierno no le importa nada”. En esta línea, el artista repudió el “vacunatorio vip” y criticó con dureza: “Me extraña que a Ginés no le hayan dado una embajada”.

Asimismo, enumeró una serie de incongruencias de parte de los funcionarios del Gobierno. “Odian a los ricos, pero son ricos; odian que te vayas de vacaciones a otro país y ellos vacacionan en Estados Unidos; odian que tengas una casita, pero ellos tienen 200 inmuebles. Ellos son los fachos”, expresó. Y continuó”: “Cómo puede ser que ellos te cobren el impuesto a las ganancias y la persona que te lo cobra es la que no puede aclarar de dónde saca la plata”.

El Dipy: "Hoy Axel Kicillof es quien gobierna el país"

Recientemente, el cantante había sido noticia porque desafío al expresidente Mauricio Macri para sacarse una foto juntos y que “revienten” de bronca los simpatizantes del kirchnerismo, luego, ambos coordinaron un encuentro y subieron la foto a las redes.

Consultado sobre su mensaje al expresidente, El Dipy contó que estaba “podrido” de que lo acusen de macrista. “La grita es esta: si no pensás como ellos, sos macrista. Tenés que tener un líder y para ellos, mi líder es Macri. Pero no lo es. Mi único líder son mis hijos”, dijo. Sin pensar que el exmandatario le fuera a contestar, le envió la propuesta, como un modo de hacerse eco de esos dichos. “Me llamó él al otro día, me invitó y fui a su casa personal. Tiene un timbre ahí, pensé que iba a salir el mayordomo con la bandeja de plata, pero salió él, en ojotas”, relató.

Que pedí?

FOTO..

Y que pasó?

salió selfie con @mauriciomacri !!

Hasta almuerzo pegué!!

Besis para todes.... pic.twitter.com/KBjkQZ4Ym4 — Eldipypapaok (@eldipypapaok) June 3, 2021

El Dipy dijo que compartió un almuerzo en donde comieron milanesas con papas fritas, que cocinó Juliana Awada junto con sus hijas. “Le conté mi vida, de dónde venía, él me contó la suya. Lo más lindo que te pueden preguntar es de dónde venís y que te presten atención. Sabiendo de dónde viene él. Uno a veces tiene visiones equivocadas de las personas, prejuicios”, dijo.

Sobre si tenía intensiones políticas, El Dipy negó que esté buscando ser candidato. Pero, destacó que sobre el final del encuentro con Macri, el exmandatario le recomendó “que se involucre” y que piense en armar su propio partido. Respecto a la repercusión que tomó su almuerzo con Macri, el cantante reflexionó: “No me di cuenta de la magnitud”.

En otro momento de la entrevista, El Dipy apuntó contra la ministra de Salud Carla Vizzotti: “¿Cómo le da la cara para ser tan mentirosa?”. Sobre el oficialismo, agregó: “Al Presidente lo gobierna la vicepresidenta. Tenemos un ministro de Agricultura y Ganadería que es vegano. Al de Defensa le robaron misiles y municiones. La ministra de Seguridad es antropóloga y quiere desarmar la fuerza. Tendrían que saber lo que están haciendo”.

Consultado sobre el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el cantante opinó que el funcionario “no sabe hablar ni expresarse con la gente”. Y concluyó: “Él cree que está haciendo las cosas bien y eso es lo más triste. Para mí, hoy, el que gobierna al país es él”.

LA NACION