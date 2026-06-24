El drama que vivió Matt Damon al bajar 23 kilos en menos de 100 días para una película

Matt Damon puso su salud al límite durante la producción del thriller bélico Coraje bajo fuego en 1996. En aquel entonces bajó 23 kilos en solo 100 días para encarnar al especialista Andrew Ilario, un militar con adicción a la heroína en el contexto de la Guerra del Golfo Pérsico. El actor, quien contaba con 1,80 metros de estatura, alcanzó un peso de 61 kilos tras una rutina que calificó años después como una decisión que pudo costarle la vida.

Fue Damon quien relató en 2022, durante una aparición en el programa The One Show, los detalles de aquel proceso. “Tuve que estar delgado y seguí una dieta sin supervisión que podría haberme matado”, confió ante las cámaras. Según sus palabras, el régimen consistió únicamente en pechuga de pollo, claras de huevo, brócoli al vapor y papas al horno. Además, corría 19 kilómetros diarios para acelerar la pérdida de peso. A su vez, inventó aquel método de manera solitaria y sin la guía de especialistas, lo cual resultó un desafío físico agotador y peligroso.

Matt Damon en Coraje bajo fuego (Foto: captura)

El impacto en su cuerpo fue inmediato y severo. Los médicos le advirtieron sobre los riesgos de su comportamiento, entre ellos el posible encogimiento permanente de su corazón. El actor recordó que se sentía muy débil durante el rodaje. “Estaba hecho un desastre. Tenía mareos y sofocos. No le dije nada a nadie durante un tiempo porque tenía miedo de estar realmente enfermo”, sostuvo en la entrevista. El estado de fragilidad física fue tal que, en sus propias palabras, no necesitó actuar para representar el sufrimiento y la desnutrición del personaje porque el malestar era real.

“Fui demasiado lejos. Me enfermé y no volvería a hacer eso porque fue simplemente demasiado. Al mismo tiempo, ayudó a la interpretación”, reconoció el protagonista. Pese a las consecuencias negativas para su bienestar, el sacrificio transformó su trayectoria en Hollywood. La entrega demostrada en Coraje bajo fuego atrajo la atención de directores destacados de la industria cinematográfica internacional.

Matt Damon reveló que durante el rodaje tenía mareos y se sentía debilitado (Foto: captura Coraje bajo fuego)

Tras el estreno de la película, Francis Ford Coppola seleccionó a Damon para integrar el elenco de El poder de la justicia, en 1997. Poco tiempo después, Steven Spielberg le ofreció un papel en el clásico Rescatando al soldado Ryan. Estas oportunidades consolidaron su carrera profesional después de la etapa que él mismo definió como un periodo crítico.

A pesar de los logros alcanzados, el actor mantiene hoy una postura crítica sobre aquel método. El esfuerzo realizado para encarnar al médico del ejército se convirtió en un ejemplo de los límites que algunos actores cruzan para lograr transformaciones físicas en sus personajes, aunque las advertencias médicas sobre las complicaciones cardíacas y la debilidad sistémica marcaron un precedente negativo en su experiencia personal. La falta de un nutricionista o guía profesional fue el elemento que agravó su situación durante los tres meses y medio que duró su estricta y peligrosa transformación.