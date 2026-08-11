El drama de Mario Cimarro: del éxito masivo de Juan Reyes en Pasión de gavilanes a denunciar que está vetado en la TV

Hace 13 años, Mario Cimarro conquistó al público con su papel de Juan Reyes en Pasión de gavilanes. La telenovela colombiana que coprotagonizó junto a Michel Brown, Juan Alfonso Baptista, Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss lo posicionó como uno de los actores latinos más aclamados de su generación. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente en los últimos años. Los teléfonos dejaron de sonar, no llegaron más propuestas y la situación se tornó tan grave que el cubano grabó un video para hacer un desesperado pedido de ayuda.

“Telemundo no me deja trabajar en ninguna parte”, sostuvo el actor, acusando que desde hace cinco años no consigue proyectos. “Yo estoy vetado por ellos, no puedo trabajar en sus producciones, pero tampoco dejan a los managers y representantes que me consigan trabajos en otros lugares como en Televisa, en TV Azteca o en cualquier otra producción mexicana. No me deja. Ni siquiera en Miami, ni siquiera aquí en territorio nacional, en Estados Unidos, me dejan trabajar”, siguió.

Cimarro fue el protagonista de Pasión de Gavilanes, la exitosa telenovela colombiana que se emitió entre 2003 y 2004 Telemundo

Cimarro explicó que se realizará una serie de médicos en Miami, donde reside actualmente, e hizo énfasis en que “en Hollywood” los actores de su trayectoria no necesitan hacer audiciones, sino que son sus representantes quienes gestionan los acuerdos con las productoras, a él no se le cayeron los anillos: “Uno siempre actúa de buena fe y ahí voy yo y les mando la audición. Dicen que el acento no es el acento que ellos quieren de Polanco. Y yo le dije: ‘A ver, mi reina, no me dan ni 24 horas para hacer esto. Yo te hago el acento de donde sea, pero dame tiempo’”.

Mario Cimarro hizo un desesperado pedido para conseguir trabajo (Foto: Instagram @mariocimarro)

“Les hago esta audición con acento neutro en menos de 24 horas y me tienen vetado, mi gente, no me dejan trabajar. Honestamente, lo hice con muchísimo cariño y me dio mucha ilusión”, enfatizó y dijo que le encantaría hacer un personaje cubano en una producción ambientada en Miami. A partir de esto, lanzó una fuerte crítica: “Telemundo debería cambiar. Estamos en el siglo XXI. Este es un país de inmigrantes y la Florida y Miami tienen cubanos, puertorriqueños, venezolanos, haitianos, guatemaltecos, peruanos”.

El pedido de ayuda de Cimarro se da en medio de su divorcio de la modelo eslovaca Bronislava Gregušová, más conocida como Broni Gregus, su pareja durante ocho años y madre de su hija de tres, llamada Brianna. Los rumores de distanciamiento surgieron en 2025 luego de que dejaran de mostrarse juntos en las redes sociales. La semana pasada, la finalista del concurso de belleza Miss Eslovaquia, de 34 años, anunció la separación y contó que dejó los Estados Unidos para regresar a su país natal con su hija. “El proceso de divorcio sigue en curso y Bri y yo, gracias a la decisión del tribunal, finalmente estamos en Eslovaquia. ¡Estamos ambas sumamente felices aquí y listas para un nuevo comienzo!”, expresó en sus redes sociales.

Recientemente se supo que el actor está divorciándose de la modelo Broni Gregus, madre de su hija Brianna (Foto: Instagram @mariocimarro)

Hasta el momento, Cimarro no hizo comentarios respecto a su situación familiar, solo hizo mención a su vida laboral.

El intérprete de 55 años nacido en La Habana hizo su debut actoral en 1995 en Acapulco, cuerpo y alma, y a partir de ese momento su carrera fue en constante ascenso, pasando de papeles de reparto a protagónicos con Gata salvaje, La usurpadora y La mujer de mi vida, donde compartió elenco con la española Natalia Streignard, con quien inició una relación y tuvo un matrimonio que duró desde 1999 a 2006. Sin embargo, fue su papel en Pasión de Gavilanes el que lo posicionó como una de las estrellas de su generación y le valió el título de galán. Luego le siguieron otros proyectos como El cuerpo del deseo, Los herederos del monte y Vuelve temprano.

En 2022, Juan Alfonso Baptista, Paola Rey, Mario Cimarro, Danna García, Natasha Klauss y Michel Brown estrenaron la segunda temporada de Pasión de Gavilanes (Foto: Instagram @mariocimarro)

En 2022 volvió a ponerse en la piel de Juan Reyes para la segunda temporada de Pasión de gavilanes, ambientada 20 años después del final de la primera entrega. Si bien el elenco original regresó y se sumaron caras nuevas en el elenco, la telenovela de 71 episodios —177 menos que su predecesora— se emitió durante solo tres meses y estuvo muy lejos de igualar el éxito de la versión original. Aunque, según se especifica en el sitio especializado IMDb, en 2025 estrenó la película puertorriqueña Espinal y este año tuvo una participación especial en la serie Coolie, es preciso decir que está lejos de la continuidad laboral de la que supo gozar en el pasado.