El dulce mensaje de Claudia Villafañe por el nacimiento de su nieta Azul, la hija de Dalma Maradona: “Felicidad plena”

La segunda hija de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli nació este domingo y sus familiares le dedicaron mensajes muy tiernos a través de las redes sociales. Su abuela, Claudia Villafañe, no podía faltar. “¡Qué felicidad, hijita! Bienvenida, Azul, a este mundo. No entendés las ganas que teníamos de conocerte. Gracias por todos los lindos deseos”, publicó la hija mayor de Diego Armando Maradona, para dar a conocer la noticia a sus seguidores. Además, la pareja tiene a Roma, que nació en 2019.

En este momento tan emotivo, la ganadora de MasterChef Celebrity y abuela de la recién nacida también se sumó a darle la bienvenida a través de un dulce mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. “Felicidad plena. Falta muy poquito para conocerte, Azul de mi vida”, expresó, junto a una fotografía con Dalma en la que aparece embarazada y ambas acarician su vientre.

Claudia Villafañe le dedicó un dulce mensaje de bienvenida a su nieta Azul. Instagram: @claudiavillafaneok

La actriz de El Marginal reveló en febrero, a través del programa Un día perfecto de Radio Metro, que estaba embarazada por segunda vez y sorprendió a todos sus seguidores: “Es nena, se va llamar Azul”. También relató: “No la pasé muy bien la primera parte del embarazo. Porque, a diferencia de Roma (que me sentí espectacular), con Azul estuve enferma. Pero ahora ya estoy mucho mejor y ya de 6 meses”.

Dalma Maradona anunció el nacimiento de su hija Azul este domingo. Instagram: @DalmaMaradona

La noticia revolucionó a sus seguidores porque fue inesperada. Dalma y Andrés consiguieron mantener en secreto durante los primeros meses el embarazo. “Más que nada, fue para saber si estaba todo bien. Y también por cábala. Con Roma, también tuve la suerte de poder decirlo yo. Es como una cosa increíble, pero sucede”, expresó. Además, contó con que viajó mucho por trabajo durante esas semanas y no apareció demasiado públicamente en los medios argentinos.

La pareja se casó en 2018 y eligieron los nombres de sus dos hijas en honor al número 10 de la selección argentina y a la pasión de ambos por el fútbol. En este caso, la elección de Azul fue a modo de homenaje al club Boca Juniors, en el que el Diez jugó durante un período de su carrera profesional.

Inesperada coincidencia

Desde que se hizo pública la noticia del segundo embarazo de Dalma, la actriz utilizó las redes sociales para informar acerca de su estado y también añadió algunas anécdotas de su rutina. En abril, relató una inesperada coincidencia que vivió durante un control médico.

Ya había comenzado la semana 24 de gestación y tocaba someterse a un análisis de glucosa para comprobar que todo marchaba como debía. Y entonces se encontró con algo que no esperaba. “Me sacó sangre la misma genia que me hizo el estudio de glucosa hace tres años, con Roma en la panza”, compartió con sus más de dos millones de seguidores en Instagram.

Claudia Villafañe le dedicó un dulce mensaje a Azul, la segunda hija de Dalma Maradona. Captura de TV/Telefe

También mostró su emoción en vivo al recibir un mensaje de su madre. Dalma acudió como invitada en La noche de la V días después de revelar que estaba esperando a su segunda nena. Durante el programa, relató que si fuera por su madre, Claudia Villafañe, tendría “mil hijos”.

Además, recibió un mensaje de su parte: “Hija, qué decirte que ya no sepas. Me siento muy orgullosa de la mujer que sos y de la familia que formaste. Gracias por hacerme abuela nuevamente. Azul va a traer luz a esta familia”, expresó a través de un video. Dalma no pudo contener la emoción y reaccionó: “Hermosa, mi mamá. Es lo más”.