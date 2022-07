Wanda Nara vivió una noche de descontrol en Ibiza: el video que Zaira pidió borrar y el encuentro fortuito con Pampita

Un momento inesperado quedó registrado a través de las redes sociales. Es frecuente que la modelo Wanda Nara comparta a través de su cuenta de Instagram su día a día y, una noche de fiesta en la isla paradisíaca de Ibiza (España), no iba a quedar afuera. Pero mientras registraba los bailes la situación se descontroló y todo quedó filmado.

Las hermanas viajaron a la isla española con sus hijas y el estilista Kennys Palacios. El domingo a la noche asistieron al concierto de Ozuna, en el club nocturno al aire libre Ushuaia, y corearon todas las canciones del cantante. Pero, mientras disfrutaban de la fiesta, un joven, identificado como Eddie Rodríguez y que se desconoce si formaba parte del grupo o si se sumó durante la noche, se acercó a la modelo y le dio un beso en el pecho.

El video que Zaira le pidió borrar a Wanda Nara durante la fiesta en Ibiza.

“¡Borralo, borralo!”, le advirtió Zaira sobre el video que había logrado captar el momento justo en que Eddie apoyó su boca en el escote de la esposa de Mauro Icardi. En el material, se ve también que el joven insiste en que Wanda beba de su trago, pero ella se resiste y continúa bailando, mientras su hermana le dice: “No, no bebas”. Luego del episodio, la modelo continuó compartiendo material fílmico desde el recital, donde se la pudo ver a puro baile con su hermana y sus amigos.

El sorpresivo encuentro con Pampita

El momento inesperado en el video no fue la única sorpresa de la noche. Y es que Pampita no solo también se encontraba de vacaciones en el mismo lugar, sino que se cruzó a la modelo y la incluyó en un vivo en su cuenta de Instagram.

La conductora viajó a la isla con sus hijos, su hermano y su cuñada. La noche del domingo también asistió al recital de Ozuna y compartió un vivo con sus seguidores. Durante la fiesta, vio a Nara bailando y la filmó, mientras la modelo aparece distraída. El video fue compartido por la cuenta @chismesdeker.

Pampita filmó a Wanda Nara tras encontrarla en el recital de Ozuna en Ibiza.

La relación entre ambas estuvo en el foco mediático en el último tiempo, porque la mayor de las hermanas Nara -tras un acuerdo con Maxi López- se quedó con una casa en el mismo country en el que vive la modelo. Esto se dio después del escándalo mediático por la crisis sentimental entre Wanda Nada y Mauro Icardi, que señalaba a la China Suárez como “tercera en discordia”, conocido como el Wandagate. El episodio fue vinculado con la polémica del motorhome, que vivió Pampita en 2015, con su expareja Benjamín Vicuña, y la exCasi Ángeles también como la mujer que enamoró a su entonces pareja.

En aquel entonces, Nara le dedicó palabras poco agradables a la China e hizo públicos unos chats donde la flamante cantante criticaba a Pampita. “Sí, obvio, ella [Pampita] hizo el mejor negocio. Benjamín es demasiado bueno. Demasiado”, escribió la China a Wanda, según las capturas de pantalla que se publicaron. Lejos de lo que esperaba, la conductora de Pampita Online (NET TV) se refirió al tema por encima y señaló que no iba a hablar de Eugenia por el vínculo familiar que las une: ya que la actriz es mamá de Magnolia y Amancio, hermanastros de sus hijos mayores.

Pampita también se encuentra disfrutando de sus vacaciones en la isla española de Ibiza.

Sin embargo, en agosto pasado el interés por la relación que Ardohain tiene con Wanda volvió a captar la atención de sus fans cuando reveló en su programa que tenía intenciones de viajar a París para ver a la modelo, junto a su hija menor, y aseguró que mantenían una “muy buena relación”. “Me voy a Francia porque ahí vive esta rubia que me puso el otro día que nos queremos mucho y yo me volví loca. Me encantó ser amiga de ella”, confió.

Por otro lado, esta semana, la China Suárez sorprendió a todos con un comentario en una publicación de Pampita. La conductora compartió un video a modo de felicitación por el primer cumpleaños de su hija, Ana, junto a Roberto García Moritán. “Feliz nacimiento, bebida linda”, respondió la actriz.