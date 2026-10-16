El emotivo posteo de la hija de Fernando Confessore tras la muerte de su padre

Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo del canal TN, murió durante la madrugada de este viernes 16 de octubre. Tenía 58 años y sufrió un paro cardíaco en su casa. Su esposa Paula Franco realizó un llamado al 911 luego de que se descompensara. Ante eso, personal del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) se acercó al domicilio, pero a pesar de realizar maniobras de RCP no lograron reanimarlo. Pocas horas después de que se conociera la triste noticia, su hija mayor, Julieta, hizo un emotivo posteo para despedirlo.

Esta mañana, la joven de 27 años compartió en sus historias de Instagram la foto de un portarretrato que estaba en su casa con una tierna imagen de ella cuando era bebé jugando en un bosque con su padre, quien la sostenía en brazos con una amplia sonrisa en el rostro. Musicalizó la publicación con la canción “Pensamientos” de Airbag.

La foto que compartió la hija mayor de Fernando Confessore en Instagram (Foto: Instagram @juliconfe)

Julieta es la hija mayor de Confessore y Franco. Nació el 5 de abril de 1999 y tiene dos hermanas menores, Candela, que es maquilladora, y Jimena, que estudia Arquitectura. Juega al vóley en Fortineras, equipo de Vélez, y en 2024 finalizó sus estudios en ingeniería química en la Universidad Tecnológica Nacional.

En 2024 la joven se recibió de ingeniera química (Foto: Instagram @juliconfe)

“Hoy ya tiene su título de ingeniera, pero también se cierra un capítulo, una historia de esfuerzo, constancia y sueños cumplidos. Orgulloso no me alcanza”, expresó Fernando en agosto de 2025 cuando su primogénita recibió su título.

Así anunció TN el fallecimiento de Fernando Confessore

El meteorólogo se sumó al equipo de TN en diciembre de 1995 y previamente trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994. Este viernes a las 6.50, Mario Massaccesi anunció al aire su fallecimiento, notificado por su familia. “Lo vamos a extrañar mucho porque siempre estaba aquí y siempre trabajando. Nos encontrábamos en pequeños momentos, como ocurren en las redacciones, así, a los saltos, rápido, por minutos, pero siempre fue un entrañable compañero”, sostuvo.