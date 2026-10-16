Así anunció Mario Massaccesi la muerte de Fernando Confessore: “La última noticia, la que no quisiéramos dar, que además nos toca de cerca”

Este viernes a la mañana, una triste noticia irrumpió y sorprendió a todos: el meteorólogo Fernando Confessore murió a los 58 años. Según las primeras informaciones, se descompensó en su casa a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Trabajaba, desde hacía 30 años, en la señal de noticias TN. Y fue su propio compañero, el conductor Mario Massaccesi, quien tuvo que dar la información al aire.

“La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca. Murió hace un rato nada más nuestro compañero Fernando Confessore, el que vos conocés como el del tiempo, Confe. El que veías todos los días desde hace 30 años acá en la señal Todo Noticias. Esto es una una información que nos acaba de llegar de voz de su familia”, empezó el conductor.

Así anunció TN el fallecimiento de Fernando Confessore

“Fernando Confessore, el del tiempo, nuestro gran compañero a lo largo de todos estos años; entró en Todo Noticias en diciembre de 1995. Imagínense la cantidad de años compartidos con él en distintos horarios, en distintos programas, en distintas situaciones”, rememoró Massaccesi y recordó su trayectoria profesional: “Había trabajado en el Servicio Meteorológico Nacional dos años, del 92 al 94″.

A continuación, y visiblemente movilizado, el conductor dijo que, más allá del trabajo profesional, compartir el día a día con Confessore era una experiencia grata. “Fue un hombre que nos enseñó, sobre todo en este último tiempo”, dijo y agregó que si bien era “de perfil muy bajo en su vida personal, tuvo como pequeños chispazos donde contó sobre el amor de toda una vida con su mujer, con sus hijos”.

“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore porque siempre estaba aquí y siempre trabajando. Nos encontrábamos en pequeños momentos como ocurren en las redacciones, así, a los saltos, rápido, por minutos, pero siempre fue un compañero un entrañable compañero”, relató.

A los 58 años murió el meteorólogo Fernando Confessore

Para concluir, señaló: “Yo creo que la mejor manera de honrar a un compañero que se va es haciendo lo mejor posible nuestro trabajo, poniendo un adicional para hacer nuestro trabajo que de todas maneras sigue, porque esto es una una rueda que sigue todo el tiempo con la información. ¿Podemos estar mal? Sí, ¿tal vez nos ves distintos? Sí, por supuesto, ¿cómo no vamos a estar impactados? Pero lo vamos a despedir con lo mejor que sabemos hacer, que es con nuestro trabajo y el recuerdo de las charlas, las discusiones sobre fútbol (porque él discutía mucho, un hincha de Boca, cabrón por momentos), pero por sobre todas las cosas, un compañero que siempre se dedicó a lo suyo, que no tenía problemas con nadie y que a lo largo de todos estos años estuvo aquí entre nosotros, pero fundamentalmente estuvo en tu casa".