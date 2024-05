El discurso de Lali Espósito en el escenario de los Premios Gardel 2024

Escuchar

El martes 28 de mayo se entregaron los Premios Gardel 2024 en el Movistar Arena a los mejores cantantes y artistas de la temporada. Fue una noche a pura música, emoción y mucho show. Una de las grandes estrellas de la ceremonia fue Lali Espósito, quien celebró en tres categorías: Mejor álbum de artista pop por su último lanzamiento, “Lali”; Mejor videoclip corto por “Quiénes son?” - el cual contó con la participación de Moria Casán -, y canción del año por “Obsesión”. La artista subió al escenario y tuvo un contundente y poderoso discurso que no tardó en dar que hablar.

Lali subió tres veces al escenario del Movistar Arena y, fiel a su estilo, tuvo algo que decir. “Este es especial, todos, pero este me emociona particularmente. No quiero robar tanto tiempo, pero es que hay muchísimo para decir de un disco que no es solo un disco, son años que nos han llevado hacer este disco”, dijo cuando recibió su segundo galardón - uno de los más importantes de la noche - por Mejor álbum de artista pop. Tras los agradecimientos a su equipo, y el reconocimiento a sus compañeros de terna, Luz Gaggi y Luciano Pereyra, le habló a su público.

Lali Espósito fue una de las grandes estrellas de los Premios Gardel 2024 Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

“Quiero agradecerles a todos ustedes, a toda la gente que está mirando y que me banca. Fueron tiempos movidos para mí y estoy absolutamente conmovida con el nivel de amor que yo recibo, del fandom y no fandom, de la gente que todos los días me expresa su cariño desde hace tantos años. Muchas gracias por eso”, expresó la cantante.

Pero, antes de terminar, se tomó unos minutos adicionales para decir algo más. “Quiero, no dedicar el premio, porque el premio es una tontería al final de cuentas, a comparación de esto que quisiera mencionar”, expresó.

La cantante dio un fuerte discurso cuando aceptó su galardón a Mejor álbum de artista pop Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

“Quiero dedicar un momento a Pamela, a Mercedes, a Andrea y a Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas. Es cierto que quizás la palabra lesbicido no está en él no sé qué de la no sé cuanto de la Real Academia Española, pero está en la calle, está en la vida real de mucha gente y no debería parecernos normal”, agregó la artista en referencia a la explosión e incendio ocurridos a principios de mayo en un conventillo en Barracas en el que murieron tres personas y una resultó herida de gravedad.

“No nos acostumbremos loco a esto. No nos acostumbremos a escuchar estas historias. No nos acostumbremos porque es la vida de mucha gente, es la vida de nuestros amigos, es la vida de nuestros amores”, dijo Espósito y además, lanzó una indirecta al presidente de la Nación, Javier Milei, con quien ya tuvo fuertes cruces en el pasado. “Es la vida de la gente que merece vivir en libertad justamente”, sentenció.

A modo de cierre, sostuvo: “Por último, quiero dedicarle este premio a lo que inspiró la creación de este álbum, ‘Lali’, que es a la comunidad LGTB”. “Me vine ca***do desde España para ver si me ganaba uno de esto y podía decir frente al micrófono ‘No están solos’. Muchas gracias”, sentenció y en el estadio se hicieron eco los aplausos. Sus palabras no tardaron en resonar en redes sociales y varias cuentas compartieron su discurso.

