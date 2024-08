Ibai Llanos mostró su gran cambio físico tras entrenarse con un campeón de la UFC

Escuchar

Quienes sean usuarios frecuentes del mundo del streaming seguramente escucharon nombrar a Ibai Llanos. Y es que el influencer español de 29 años es todo un referente en el mundo de los Esports y se codea con Gerard Piqué, Sergio ‘Kun’ Agüero y hasta el mismísimo Lionel Messi. En varias oportunidades supo dar que hablar por sus comentarios sin filtro, particularmente en lo referido al fútbol.

No obstante, en las últimas horas Llanos fue tema de conversación a raíz de su último posteo en Instagram, Este no estuvo relacionado con el stream sino con su vida personal. Comenzó a entrenar activamente y evidenció cómo le empezó a cambiar el cuerpo. También mostró los ejercicios que realiza y presentó a su entrenador, quien es una personalidad conocida del deporte, más precisamente un campeón de UFC.

Ibai Llanos junto a Lionel Messi instagram

“Día 39 de cambio físico con... Ilia Topuria”, anunció Ibai en un video que compartió en sus redes sociales en las últimas horas. El streamer decidió entrenarse con el deportista de 27 años que, a principios de 2024, se consagró como el primer campeón del mundo español en Ultimate Fighting Championship (UFC).

“El matador me va a matar”, expresó Ibai antes de empezar con la rutina, a lo que el campeón de UFC aseguró: “Vamos a ponerlo en forma de verdad”. Tras unos instantes de divertimento en el gimnasio, llegó la hora de arrancar la jornada de entrenamiento. Luego de la entrada en calor inicial, Topuria acomodó varias pesas rusas de distintos tamaños para que su alumno trabajara.

Ibai Llanos mostró su "día 39 de cambio físico" (Foto: Captura de video / Instagram @ibaillanos)

Con mucho compromiso y dedicación, Llanos hizo todos los ejercicios delante de varios espectadores. “Estoy jodido”, sostuvo agotado y cubierto de sudor. “Esto va por todos los fans de Ibai, que sí se puede”, expresó con firmeza el deportista y lo alentó en la parte final de la serie: “¡Claro que puedes, por su puesto que sí ¿quién dice que no?”.

En la segunda parte del entrenamiento, tocó abdominales y plancha. El streamer completó los ejercicios bajo la supervisión de su equipo. “No cualquiera aguanta los entrenamientos aquí”, le dijo Topuria y el youtuber, sentado en uno de los bancos mientras intentaba controlar la respiración, le respondió sin filtro: “Esto es la casa del miedo”.

El streamer mostró la rutina de entrenamiento que realiza (Foto: Captura de video / Instagram @ibaillanos)

El influencer dio cuenta de que lleva 39 días comprometido en trabajar en su cuerpo y estar sano y en forma. Su video superó los cuatro millones de reproducciones y los usuarios de Instagram le dieron todo su apoyo. “Ya se notan los cambios”; “¡Grande! Qué buen entreno Ibai” y “¡Qué cambio tan brutal!”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en el posteo.

Quién es el campeón de UFC que entrena a Ibai Llanos

El referente de los Esports decidió entrenarse con una importante figura del deporte. Ilia Topuria, más conocido como ‘El Matador’, es el actual campeón del mundo de la categoría peso pluma de la UFC. En febrero venció en Los Ángeles, al último campeón, Alexander Volkanovski, y consiguió el tan anhelado cinturón.

Ibai Llanos se entrena con el campeón de UFC, Ilia Topuría (Foto: Instagram @iliatopuria)

Topuria tiene 27 años y nació en Halle, Alemania. En 2003, su familia se instaló en Georgia y allí comenzó a practicar lucha grecorromana. Tras la separación sus padres, a los 15 años se mudó a Alicante, España, y empezó a entrenar en Climent Club de los argentinos Agustín y Jorge Climent, especializados en MMA. En febrero se convirtió en el primer campeón del mundo español en UFC.

El fuerte descargo de Ibai Llanos sobre las críticas que recibe sobre su cuerpo

En varias oportunidades, Llanos supo hablar de su aspecto físico. En 2023, compartió con sus seguidores sus rutinas de entrenamientos y el plan de alimentos que realizaba. Pudo bajar de peso, pero no mantenerlo en el tiempo.

"No me doy la suficiente prioridad", aseguró Ibai Llanos al contar sobre su estado físico

A raíz de las fuertes críticas y cuestionamientos, a principios de este año el español hizo un descargo y respondió a los mensajes negativos. Explicó que su problema está en “no ponerse como prioridad” a raíz de los muchos compromisos laborales que tiene. “No me cuido, ni física, ni mentalmente. O al menos no lo suficiente. Es un grave error. No lo hagas. Yo ya le estoy intentando poner remedio”, enfatizó en aquel momento. Ahora Llanos dio cuenta de que está muy comprometido con su salud y su cuerpo.

