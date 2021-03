El enojo de Yanina Latorre tras la vacunación de Teté Coustarot en Miami

Luego de que se conociera que Teté Coustarot se había vacunado en Miami, Yanina Latorre se mostró molesta porque, según consideró, la conductora no recibió las críticas que le tocaron a ella cuando hizo lo propio. “¿Ahora todos mudos, no? ¿La están haciendo mie.l. todos como a mí?”, disparó Latorre.

Coustarot viajó a pasar las fiestas en Estados Unidos y, durante su estadía, recibió la vacuna de Pfizer. “Fue muy simple;yo me fui a pasar las fiestas, no es que me fui a vacunar. Y empecé a ver que podías anotarte ahí. El trámite lo hizo Dany Mañas que estuvo cuatro días metido”, explicó la exmodelo. “En Estados Unidos me vacuné y no se lo conté a nadie”, explicó la periodista en diálogo con Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese en La Negra Pop (Radio Pop). Además, señaló que al tener 70 años entraba en el rango de mayores de 65 que estaban siendo atendidos. “Me dieron las dos dosis, la de Pfizer. Puede ser aleatorio, no te dicen hasta que no te vacunan. Yo no pagué, lo único que tenías que hacer era meterte en la aplicación y anotarte. No hubo ninguna pregunta, no es un tema de migración, sino un tema de salud, yo fui con el DNI argentino”, añadió.

Semanas atrás, en una situación similar, fue Latorre quien, en plenas vacaciones en Estados Unidos, anotó a su madre para que reciba la vacuna. Con una serie de videos compartidos a través de las stories de Instagram, mostró cómo fue la aplicación de las dos dosis que recibió su mamá.

“Ya casi estamos llegando a la carpa. ¿Estás contenta, Dory?”, le preguntó a su mamá. “Sí, muy contenta, pese a quien le pese”. Y Yanina añadió: “La gente dice pavadas. En este país [por Estados Unidos] te tratan bien. Todas las cosas divinas que te dicen”, sentenció. En aquel entonces, la panelista de Los Ángeles a la Mañana recibió algunas críticas por la vacuna que recibió su madre en el extranjero. Por esa razón, ahora que Coustarot hizo algo similar, recordó los cuestionamientos que le tocaron recibir a ella. “¿Ahora todos mudos, no? ¿La están haciendo mie... todos como a mí?”, tuiteó Latorre.

LA NACION