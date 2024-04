Madonna ya se encuentra en Río de Janeiro: su primera imagen a la espera de su multitudinario show en Copacabana

Escuchar

En el marco del Celebration Tour, desde el año pasado Madonna recorre numerosos destinos, entre los que se destacaron Londres, Barcelona, París, Berlín, Nueva York (en donde protagonizó una inesperada polémica), San Francisco y Ciudad de México. Como suele suceder en cada uno de sus shows, la popular artista colma estadios y miles de sus fans presencian con entusiasmo sus espectáculos, con el fin de atesorar ese momento en el que vieron a la icónica reina del pop en vivo. Y el próximo 4 de mayo, dicho tour tendrá su punto final en Río de Janeiro, en Copacabana.

Madonna chegando no Copacabana Palace ❤️‍🔥



🎥 Créditos: @/binhoalencar pic.twitter.com/95utj9WYWG — Madonna Literal (@MadonnaLiteral1) April 29, 2024

Durante las últimas horas, se viralizaron los primeros videos que dan cuenta de la llegada de Madonna a esa importante ciudad. El primer paso que sus fans siguieron con muchísima atención, fue el aterrizaje del avión en el que viajaba la artista, en el Aeropuerto internacional de Galeão, en Río de Janeiro. A través de la señal Aviation TV, que registra el movimiento de ese aeropuerto, los seguidores pudieron comprobar con entusiasmo la aparición del avión que marcaba la aparición de la cantante.

Distintos medios brasileños cubren cada uno de los pasos que da la artista en ese país, en medio de la cuenta regresiva al explosivo show que le pondrá punto final al Celebration Tour. Según trascendió, ella ya pasó por el lobby del Copacabana Palace, el hotel en el que se hospedará durante los días previos a su espectáculo.

🇧🇷 AGORA: Madonna chega ao Rio de Janeiro para show histórico na praia de Copacabana.



A Prefeitura da cidade estima um público de 1,5 milhão de pessoas no show da cantora americana e que movimente cerca de R$ 300 milhões. pic.twitter.com/UZxmyYa90Q — Eixo Político (@eixopolitico) April 29, 2024

Si bien la prensa especializada pudo confirmar que Madonna ya se encontraba en suelo brasileño, la instantánea de la artista se hizo desear, y no fue hasta su llegada al hotel que pudieron captarla los fotógrafos locales. Experta en pasar desapercibida, las primeras imágenes mostraron a la reina del pop camuflada bajo una gorra, unos anteojos oscuros, y un abrigo negro.

Madonna en un recital de su Celebration Tour Getty Images

De esa manera, el próximo sábado se espera un recital multitudinario, para el que se estima que habrá más de un millón de personas. El escenario sobre el cual Madonna desplegará su show, tendrá una superficie en total de ochocientos metros cuadrados, y estará a casi dos metros y medio de altura, con el objetivo de ser visible para todos los presentes, sin importar cual sea su ubicación.

Como es habitual, Madonna viaja junto a todo su equipo de profesionales, integrado por poco más de doscientas personas. Todas ellas se encuentran alojadas a lo largo de noventa piezas del mencionado Palacio de Copacabana. Este show, el cuarto de la artista en suelo brasileño, marcará un cambio muy drástico en el movimiento habitual de Copacabana, y el próximo sábado 4 de mayo, dicha ciudad se verá envuelta por la fiebre de Madonna.

Un enojo en Miami

Madonna paró su show en el Kaseya Center de Miami Captura de pantalla X @MadonnaUltimate

El pasado domingo 7 de abril, en medio de su espectáculo, Madonna detuvo abruptamente la actuación para quejarse. “No sabes cuánto he estado esperando todo este put* espectáculo. Trabajé duro, lo merezco. El espectáculo no continuará hasta que me respetes”, arremetió. El motivo de su enojo aparentemente fue el aire acondicionado del lugar, que, según ella, estaba ajustado a una temperatura demasiado fría. En el video publicado por su página de fans @MadonnaUltimate en la red social X (ex Twitter), se la puede ver visiblemente disgustada y enojada mientras hace su reclamo.

Madonna Kevin Mazur - WireImage

Según Miami Herald, uno de los asistentes al concierto comentó que el público en el estadio no estaba tan animado como en partidos de básquetbol o en otros eventos. Respecto de la temperatura, consideró: “Hacía calor. No es horrible, pero definitivamente cálido. A ella le gusta así, ya que la beneficia para desempeñarse al máximo de su capacidad”.

Después de expresar su enojo, Madonna retomó su recital y continuó con sus mayores éxitos, sin más problemas ni quejas adicionales. Con un toque de ironía, la diva del pop incluso bromeó con la situación, preguntando a la audiencia. “¿Pueden soportar el calor?”, escribió a través de una publicación en X (ex-Twitter).

LA NACION

Temas MúsicaMadonna