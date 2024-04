Hilda Lizarazu y Lito Vitale tuvieron un imperdible ida y vuelta en Noche al Dente: “Nos consideramos los medianos”

Escuchar

Durante la noche del lunes, Fernando Dente recibió en el piso de su programa a dos íconos de la música argentina Hilda Lizarazu y Lito Vitale. Y en el marco de una charla que se prolongó a lo largo de una hora, en la que hubo tiempo para divertidas confesiones y varios momentos musicales, el conductor tuvo un ágil ida y vuelta con ambos artistas.

El disparador de la charla fue una serie de presentaciones en las que junto a Lito, Hilda interpretará varias de las canciones más representativas de Charly García, y al respecto ella comentó: “Yo vengo cantando Charly, es un gran maestro, músico y letrista, y es muy prolífico. Y venía cantando en distintas situaciones temas de él, entonces dije que tenía que hacer un disco”.

Más adelante, la pareja se prestó a un dinámico juego, en el que Dente les preguntó quién había dicho “te amo” primero, quién “cocinaba más rico” o “quién era más celoso” (a esas tres, y entre risas, ambos confesaron que la respuesta era Lito). Luego ellos interpretaron “Nos siguen pegando abajo” y “Rasguña las piedras”, una pieza que Lizarazu calificó de himno. Una vez finalizado ese segmento, el conductor les consultó sobre la dinámica de la pareja, y con mucho sentido del humor Lito aseguró que Chayanne era su “permitido”, mientras que el de Hilda era Sting.

Cuando llegó el momento de las fotos retro, Dente les mostró varias instantáneas del pasado, y comenzó con una de Hilda junto a Charly, sobre la que ella comentó: “La sacó mi queridísima amiga Andy Cherniavsky, y era en una fiesta en la casa de la mamá de Andy”. Después hubo una foto de un partido de fútbol del que participó Lito, junto a Luis Alberto Spinetta, Mex Urtizberea y Rodolfo García, baterista de Almendra. La última de las imágenes, era una de Hilda junto a Juana Molina, y la artista expresó: “Juana detesta esta foto, no le gusta. La sacó Andy también, y teníamos ganas de ponernos en corpiño”.

A medida que la noche avanzaba, hubo un momento para una polémica cuando Lito cargó contra Spotify, y sentenció: “Antes vendíamos los discos y vos ganabas una guita que estaba buena, pero eso murió todo y quedó Spotify, y cobrás centavos. Esa es una idea pensada para sellos, y los artistas son los que menos ganan”. Con sentido del humor, Lizarazu retrucó: “Pero es tan cómodo”.

Ubicados en el lilving, la charla siguió adelante y Fernando Dente les preguntó sobre la fama, y Vitale respondió: “Los dos tenemos un camino artístico hermoso, y somos muy agradecidos. Pero no hemos tenido el top de éxito como Charly, Cerati o Fito. Somos agradecidos con el público. Y hacer, por ejemplo, 18 Movistar, hay que vivir con esa presión, porque definitivamente te cambia la vida”. Por su parte, Hilda agregó: “Nosotros nos consideramos los medianos, con mucho prestigio y trayectoria, y me encanta. Conceptualmente lo grandilocuente un poquitito me asusta, y nunca lo busqué. Hay una ilusión que la gente tiene sobre el éxito, de hecho se ve que hay artistas que llenan estadios con cientos de miles de personas, y no son felices. La idea es saber quien es uno, tratar de elegir, y tener la existencia que tenemos”.

Por último, la entrevista llegó a su cierre alrededor del viejo lema sobre los músicos involucrados con toda clase de excesos, y al respecto Hilda señaló: “Hay un imaginario de sexo, drogas y rocanrol que podés atravesarlo, porque uno no sigue en la manada. Puntualmente yo hago música porque me encanta, después lo de alrededor va y viene. A mí lo que me atrajo desde adolescente era hacer música, pasé, me divertí, fui feliz, pero no llegué a ese punto”. Mientras que a su vez, Vitale concluyó: “Nunca me atrajo ese mundo. Y tampoco me gustó el hecho de recibir ni dar consejo, porque el arte y la música es una experiencia muy personal. Nunca doy una devolución mala, porque nadie sabe exactamente cuál es el camino del artista, y si va a congeniar con el público haciendo tal o cual cosa. El flaco Wos se para y pasa algo, y nadie le dijo nada. Entonces me gusta aprender de los chicos jóvenes, o de los que tienen mucha historia, pero siempre voy de igual a igual”.

