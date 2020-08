Tras la denuncia presentada ante el INADI por "Los escandalones" de Rodrigo Lussich, el conductor hizo un fuerte descargo y habló de la libertad de expresión Fuente: Archivo

Jorge Rial se refirió a la denuncia ante el INADI que recibió su programa, Intrusos, y la calificó como " una locura ". El reclamo hecho ante la entidad fue por " Los escandalones ", la sección del panelista Rodrigo Lussich , en la que, en algunos momentos, se sostiene que algunos famosos "envejecen como señoras ".

"Yo siento que cada día le hacemos un agujerito más a un cinturón con el que vamos apretando cada vez más nuestra manera de expresarnos", señaló el papá de Morena Rial en el aire de América. "Ahora tenés que pensar diez veces antes de hablar".

El conductor se mostró preocupado no solo por la censura, sino también por la autocensura en la televisión. "Ya no podemos expresarnos; si hacés una crítica, para no joder a nadie antes tenés que pensar si es hombre, si es mujer, si es trans, si es negro, si es blanco, si es gordo, si es flaco. ", continuó. "Va a llegar un momento en el que no vamos a tener de qué hablar, chicos".

Sin embargo, en su descargo, Rial hizo un lugar para la autocrítica. "En algo tienen razón y les doy la derecha. Hoy la expectativa de vida es mucho más larga que antes, por lo tanto, la vejez se alargó. Yo tengo 58 años, ¿de qué vejez voy a hablar? Yo también estoy entrando en eso, ¡pero me siento joven!". En ese sentido, admitió un error en Intrusos y aseguró: "Entonces tienen razón y yo pido disculpas si ofendimos a la gente de edad, porque es verdad que se pueden sentir mal".

La denuncia ante el INADI que el programa recibió fue por "Los escandalones", la sección de Rodrigo Lussich Crédito: Captura de pantalla

Por su parte, Adrián Pallares expresó: "Yo quisiera ver la hilera de abuelos que están enojados. Y no los políticos, las políticas y las periodistas que agitan a las políticas que hay detrás de todo esto".

Lussich, responsable de la columna criticada, señaló: "Me cuesta acatar". Y explicó: "No por rebelde, pero pienso que estamos en el delgado límite de que nos digan lo que tenemos que decir. También yo me puedo sentir afectado por ver coartada mi libertad de expresión". En línea con el descargo de Rial, el periodista consideró que la denuncia se trata de "una guachada grande" y habló de la "amenaza a la libertad de expresión". "¡Cualquier viejo se puede haber sentido ofendido porque [Antonio] Gasalla hace Mamá Cora hace 40 años.! ¿Y ofendió a la tercera edad ridiculizando a una vieja?", finalizó.