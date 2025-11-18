Jorge Rial deja Radio 10, los planes de América para FM Blue y Rolando Graña suma horas en Splendid

Tras la salida de Rial, Radio 10 se rearma para el 2026 con Pablo Duggan y Juan Amorín

Luego de varios rumores sobre su continuidad, la semana pasada Jorge Rial anunció que dejará la conducción de la versión radial de Argenzuela, el ciclo que conduce a diario de 10 a 13 por Radio 10 desde hace cinco años.

“Tomé la decisión de dejar la radio, con mucho dolor, porque nos va muy bien y armamos un equipo muy bueno, sólido y fuerte”, expresó al aire. Y agregó que su salida responde a cuestiones “personales” y “de salud”.

Jorge Rial sufrió un episodio cardíaco en Colombia; este lunes, volvió a la radio de visita y habló sobre su salud Captura de video/ YouTube: Radio 10

Ya con la confirmación de Rial fuera de la grilla en 2026, las autoridades de la AM 710 decidieron que desde febrero la segunda mañana quedará a cargo de Pablo Duggan, histórico periodista del Grupo Indalo que desde hace tiempo está a cargo del horario del regreso, de 18 a 20, con el programa De Vuelta. De esta manera en los próximos días se oficializará que ese horario vespertino quedará a cargo de Juan Amorín, quien ya fue parte de Radio 10 y aun trabaja en el grupo de medios de Cristóbal López, ya que conduce por las mañanas en la señal de noticias C5N.

Acerca desu propia salida, Rial aclaró que no se debe a un pase ni a conflictos internos. “No me voy a otra radio, no voy a hacer streaming todos los días”. La aclaración es oportuna ya que desde hace días corre un rumor que asegura que va a conducir un ciclo diario en Carnaval Stream. Al mismo tiempo, Rial confirmó que sigue en el grupo, pero en televisión, conduciendo Argenzuela todas las tardes por C5N.

Los planes de El Grupo América para FM Blue 100.7

Como se sabe, luego de varios días de idas y vueltas, FM Blue 100.7 dejó de pertenecer a Alpha Media Group. La empresa era propietaria del 49% de la radio y manejaba su programación y contenidos artísticos a través de Julián Pento Echeverría, actual gerente artístico de las FM Rock & Pop 95.9 y MPH 95.1, ex Metro.

Ahora, FM Blue 100.7 pasó a ser el 100% del Grupo América, que ya era propietaria del 51% pero solo manejaba los asuntos administrativos y comerciales.

La sociedad Alpha Media Group y Grupo América se había conformado en julio de 2018, cuando adquirieron conjuntamente la frecuencia que por entonces pertenecía a Metro Media del Grupo Moneta.

Una vez concretada la venta, la emisora que funciona en uno de los edificios de América Tv y AM 910 Radio La Red (la AM del Grupo América), en la calle Gorriti, quedó a cargo de Marcela Patane, gerente general de radio La Red, junto a Rodrigo Lolo Bernárdez, gerente de Noticias y Programación de La Red.

Daniel Vila, presidente del Grupo América Archivo

Se esperan a futuro algunas modificaciones en la programación, en vistas a 2026. Seguramente sume un ciclo periodístico, por las mañanas o por las tardes.

Rolando Graña suma horas en Splendid

Desde esta semana y coincidiendo con la segunda quincena de noviembre, Radio Splendid hizo un pequeño cambio en su segunda mañana y mediodía. De ahora en más, RPM, el ciclo periodístico que conduce Rolando Graña en la segunda mañana de la AM 990 de Alpha Media, se emite de 9 a 12 (anteriormente iba de 9 a 11) y Ensobrados, con Álvaro Norro, está al aire de 12 a 14.

Rolando Graña

Recordemos que a Graña lo acompañan Fernando Cerolini con información económica, Verónica Albanese en locución e información general, Juan Pablo Francia en deportes, y Alfredo Casado en internacionales. La producción general es de Camila Giménez. A Norro lo acompañan Martin Bilyk, Verónica Morilla, Paula Galloni y Laura Ojeda.