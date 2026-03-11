Le concedieron la prisión domiciliaria a Morena Rial: las primeras imágenes de su traslado

Luego de varios pedidos sin éxito, este martes le concedieron la prisión domiciliaria a Morena Rial. Tras cinco meses detenida en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena, la hija de Jorge Rial podrá continuar su condena en su casa con monitoreo electrónico.

Las primeras imágenes de su traslado se dieron a conocer este miércoles, donde se ve a la influencer acompañada por su abogado y por su hermana Rocío, quien ofreció su casa para el cumplimiento de la medida.

Morena Rial dejó el penal de Magdalena y fue trasladada en una camioneta de la DPSP este miércoles en horas de la mañana Gerardo Viercovich

A partir de esta resolución judicial, la joven acusada de formar parte de una banda delictiva que robaba casas en zona norte podrá cumplir con su pena cerca de su hijo Amadeo, de apenas un año de edad.

En la imagen, se ve a la policía bajando todas sus pertenencias en bolsas blancas Gerardo Viercovich

Morena cumplirá su prisión domiciliaria en la casa de su hermana Rocío, en el barrio de Belgrano. Acá, la hija de Jorge Rial ingresando a su vivienda y acompañando a la joven en este difícil momento

“More ya está en la casa, contenta con su bebe. Ya está instalada. Ya se fueron todos y se quedó con su hijo y su hermana”, le reveló el abogado Alejandro Cipolla a LA NACION, quién estará visitando a su amiga y representada en el día de mañana. “Voy a dejar que se aclimate porque es todo un choque nuevo. Estar presa, llegar a tu casa, la ansiedad y el cruce de sentimientos”, comentó.

Su abogado, presente en el traslado. Detrás de él se la ve a Morena con un buzo azul y blanco con capucha y esposada Gerardo Viercovich

Cómo reaccionó Morena

Su también abogado, Martín Leiro, reveló cómo fue la reacción de Morena al enterarse de la tan ansiada noticia: “A Morena le avisó mi codefensor, el doctor D’Angelo. Cuando yo la llamé estaba llorando de la felicidad y no pudimos mantener un diálogo acorde al momento por el grado de emoción que tiene de saber que va a volver a estar con su hijo Amadeo”, contó el letrado en el día de ayer en diálogo con DDM.

En esta imagen, se puede observar la emoción que la hija de Jorge Rial siente después de luchar durante meses para conseguir esta resolución. Ahora podrá continuar su condena cerca de su hijo de un año Gerardo Viercovich

La Justicia aceptó el pedido de prisión domiciliaria luego de que la defensa presentara una solicitud para revisar su situación ante la Cámara de Casación. En este pedido, tanto su padre como su hermana Rocío asumieron la responsabilidad de acompañarla y el respaldo económico para garantizar el cumplimiento de las condiciones judiciales. De hecho, Rocío ofreció su domicilio para que su hermana cumpla allí con la medida.

El abogado y los oficiales a cargo del traslado ultiman detalles Gerardo Viercovich

LA NACION tuvo acceso al fallo en cuestión donde se establece que “el derecho del hijo de la imputada es vivir con su madre y que ésta es la alternativa que privilegia la legislación nacional e internacional”. A su vez, afirma que Morena se encuentra en condiciones de ejercer con suficiencia la patria potestad y el cuidado de su hijo e indican que, además de los motivos manifestados, la procedencia del arresto domiciliario encuentra razón en los derechos del menor a cargo. “En razón de lo expuesto, solicitan se conceda la morigeración de la prisión preventiva que pesa sobre la imputada bajo la modalidad de arresto domiciliario”, dice el documento.

“El Tribunal de Casación Penal ordenó que Morena Rial continúe en prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, en el domicilio de su hermana Rocío Rial, ubicado en ..., Ciudad de Buenos Aires. Además, se dejó en manos del Juzgado de Garantías, hoy Tribunal Criminal Nro. 7, la imposición de condiciones adicionales para asegurar los fines del proceso”, concluye la sentencia.

Con la colaboración de Nieves Otero.