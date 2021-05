El fuerte cruce de Baby Etchecopar con un panelista: “No te me pares de manos”

Baby Etchecopar mantuvo un acalorado cruce con Mariano Yezze en vivo por el funcionamiento de los ministerios nacionales. “No te me pares de manos”, le llegó a gritar el conductor a su colega. Sucedió este martes durante la emisión del programa Basta Baby (A24).

Todo comenzó cuando Yezze comenzó a explicar que “las internas que tiene [el Gobierno] no dejan funcionar determinados ministerios, como el de Economía. Tiene tanta interna que no se puede manejar. Hay otros que funcionan bien”.

Rápidamente, Etchecopar lo interpeló: “¿Cuál?”. A lo que Yezze respondió: “El ministerio de Obras Públicas estaba funcionando. Hay obras públicas. Daniel Arroyo [ministro de Desarrollo Social] es un tipo que trabaja también”. El conductor le replicó: “¿Dónde hay obras? ¿Funcionan? A ver, ¿el de Salud funciona? ¿Educación funciona? ¿Seguridad funciona? Contestame”.

Baby Etchecopar respondió en duros términos a las opiniones de Mariano Yezze Captura

“Yo te dije algunos, no todos”, observó Yezze. Pero Etchecopar continuó con su punto: “Yo quiero saber, porque a un país lo construyen los ministerios. No funciona ninguno, porque además los ministerios son correlativos”.

Luego, hablaron del momento en el que Nicolás Trotta había asegurado que continuaría la presencialidad en las clases, pero un par de horas más tarde el presidente Alberto Fernández lo prohibió en el marco del anuncio de las nuevas restricciones, contradiciendo al ministro de Educación.

Yezze aprovechó para remarcar su punto: “Es por las internas”. Visiblemente exaltado, Etchecopar lanzó a los gritos: “¿Pero qué vas a decir entonces? No es que no funcionan algunos, no funciona ninguno: Seguridad, Salud...”.

“Pero escuchame, ¿no podemos disentir en algo? ¿Tenemos que pensar todos lo mismo’”, quiso saber el periodista.

“Podemos hacerlo si discutimos desde una base. Tu base es: ‘No digamos eso porque hay algunos ministerios que funcionan’. Te nombré los esenciales y no funcionan”, indicó Etchecopar.

El fuerte cruce de Baby Echecopar con uno de sus panelistas - Fuente: A24

Cuando Yezze quiso hablar de Marcela Losardo, la exministra de Justicia que renunció a su cargo a mediados de marzo pasado, el conductor lo frenó y sostuvo: “Pero, perdón, ¿está Losardo ahora? Yezze, te trabás solo. Tenés que volver a la calle”.

Enojado, el panelista advirtió que no le gustaban los chistes. El comentario no cayó bien a Etchecopar, quien retrucó: “¿No te gustan los chistes? Entonces no discutas, boludo, y tampoco te me pares de manos. Porque a vos te encanta, haciéndote el boludo, hacer pasar al otro... (sic). Quedás bien con todos y en este programa yo no quiero quedar bien con todos. Tampoco quiero pegarle al Gobierno al pedo. Lo que estoy diciendo seriamente es que Salud no funciona, Educación y Seguridad tampoco”.

Ante lo expuesto por el conductor, Yezze insistió en que el ministerio de Obras Públicas está funcionando. Cuando Etchecopar le pidió que mencionara alguna obra puntual en la que se estuviera trabajando, el periodista respondió: “Algo están haciendo, uno ve”. No satisfecho con la respuesta, Baby dio por cerrado el intercambio con un “gracias” de forma irónica.

LA NACION