El fuerte cruce y recordado entre Magdalena Ruiz Guiñazú y Víctor Hugo Morales

Aunque pasaron casi 11 años, el cruce radial entre Magdalena Ruiz Guiñazú y Victor Hugo Morales tiene mucho de actualidad. En esa oportunidad, octubre de 2011, la periodista que murió hoy acusó a su colega de recibir instrucciones desde la Casa Rosada y le dijo “bajás línea” del kirchnerismo. El intercambio se dio en el marco de una serie de entrevistas a los candidatos presidenciales de ese momento que realizaron en conjunto en Radio Continental, Ruiz Guiñazú y Morales. A quien tenían que entrevistar era a Ricardo Alfonsín.

Después de una conversación sobre los medios cercanos al entonces oficialismo, Ruiz Guiñazú insinuó que el nombre del programa que Morales conducía en ese momento llamado Bajada de línea (Canal 9) reflejaba la relación del periodista con el gobierno de Cristina Kirchner que buscaba su reelección.

Un fragmento del cruce entre Magdalena Ruiz Guiñazú y Víctor Hugo Morales

- Magdalena Ruiz Guiñazú: ¿Cómo se llama tu programa en Canal 9?

- Víctor Hugo Morales: Bajada de línea.

- MRG: Bajada de línea, por supuesto...

- VHM: Que yo bajo línea, no que me la bajan a mí...

- MRG: Me parece que sí... Cualquiera que ve tu programa en Canal 9 o te escucha en Radio Continental, sabe que defendés... y estás en tu derecho de defender tus ideas, pero no vengas a decir que el Gobierno no interviene... Vamos a las preguntas de los oyentes...

- VHM: De ninguna manera va a haber preguntas aquí si vos querés sostener que a mí alguien me baja línea en mi programa de televisión porque se llame Bajada de línea. ¿Vos pensás que a mí me bajan línea, Magdalena?

- MRG: Yo creo que sí.

- VHM: ¿Quién del Gobierno?

- MRG: No sé quien, pero ciertamente el Gobierno. Vos lo defendés permanentemente . Además, vos aquí calificaste a la prensa en general y a los colegas diciendo que son un montón de mierda

- VHM: Jamás diría una palabra así, yo no digo eso por radio.

- MRG: Sí, y me la aplicaste a mí también.

- VHM: No sabía...pero ¿cuándo? ¿Tenés una grabación de semejante acusación?

- MRG: No acostumbro usar los espionajes que hacen otros, no tengo la grabación, estábamos acá todos en el estudio.

“De las narices”. A continuación, Ricardo Alfonsín entró en la discusión, cuando Morales sostuvo que “la oposición es llevada por las narinas por los medios dominantes”.

“¿Por qué es tan agresivo, Víctor Hugo? Esa es una actitud que no es democrática. Tengo muchas más credenciales que los medios para oponerme al Gobierno: el partido, mi padre [el ex presidente Raúl Alfonsín], mis valores. ¿Por qué tengo que ser llevado de la nariz?”, interrumpió el candidato de Unión para el Desarrollo Social (Udeso). “Retiro esa palabra, es una manera de señalar que siempre ellos marcan de qué se habla y de qué se discute”, continuó el conductor.

Con esto se refería al comienzo del cruce, cuando se enfocaron en la denuncia al Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sobre su presunto episodio de violencia del funcionario contra un militante de Pro. “Quiero saber a qué nos subimos cuando nos montamos en las denuncias de empresas periodísticas que tienen en estos momentos una verdadera mafia, como ha denunciado una cámara oculta que conocemos en estos días, encabezada por [el CEO del Grupo Clarín, Héctor] Magnetto, mafia que se siente amenazada porque Papel Prensa es para ellos un tema muy doloroso; y el hombre que los enfrenta en Papel Prensa es Moreno”.

“¿Qué pruebas tiene usted para decir que lo de Papel Prensa es una mafia? Que lo decida la Justicia, Víctor Hugo. ¿Por qué le exige a los demás cuando dicen algo pruebas tan rigurosas y cuando el Gobierno dice algo, no se le exige pruebas tan rigurosas?”, cuestionó el candidato. “Yo tengo la convicción moral de que es una mafia”, dijo Víctor Hugo, a lo que Alfonsín replicó: “Yo tengo muchas convicciones, pero no puedo a partir de mis convicciones decir lo que se me ocurra. Para eso está la Justicia. Yo tengo muchas convicciones, muchas certezas, y muchas cosas que pasan en el sector privado y en los medios no me gustan, pero es mucho más grave cuando esas cosas las hace el Estado, es el Estado el que debe defender que esas cosas no ocurran”.

Luego, Alfonsín hizo hincapié en la multiplicación de medios cercanos al Gobierno de los últimos tiempos, avalado por Ruiz Guiñazú. “En pocos países un Gobierno debe tener tantos medios a su favor”, dijo el candidato presidencial y habló de “clientelismo mediático” en los medios del interior, manejados a partir de la pauta oficial.

El video del cruce

El día que Magdalena Ruiz Guiñazú acusó a Víctor Hugo Morales de defender al kirchnerismo

El recuerdo del cruce, años después

Invitada por Mirtha Legrand, en 2013, Ruiz Guiñazú recordó el cruce con Morales. “Compartimos el mismo estudio, el mismo escritorio y el mismo micrófono, pero ahí termina el encuentro”.

Ante esta afirmación, Legrand le preguntó: “¿Pero cuando entra uno y sale el otro no se saludan?”. “No, ¿para qué?”, respondió Ruiz Guiñazú.