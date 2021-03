El ida y vuelta picante entre Flor Peña y Fede Bal en la tele: “Vos y yo juntos...”

Federico Bal estuvo como invitado en Flor de equipo (Telefe) e, inesperadamente, le declaró su interés a Flor Peña. “Mis amigos saben que sos mi amor imposible”, le dijo el actor a la conductora. Además, el hijo de Carmen Barbieri reveló que cuando tenía solo cinco años llegó a declararle su amor a la actriz Patricia Dal, amiga de su madre.

Recientemente, El Polaco y Barby Silenzi revelaron que tienen una relación abierta y que ambos tienen un “permitido” famoso: Florencia Peña. Tras conocerse que la pareja se siente atraída por la conductora, Peña le respondió. “Me encantan. Les dije que sí. Es una pareja que me encanta así que sí”, dijo ante una consulta en Intrusos (América). “Me gusta eso porque no creo que el amor sea de una sola manera. Sí, respeto todas las maneras, pero lo descubrí de grande y me atrae. Yo la paso muy bien”, afirmó la conductora.

Flor Peña invitó a Fede Bal a su programa y recibió una inesperada confesión

Ahora, otra celebridad le manifestó su interés a Flor Peña. En el “cuestionario intragable” -un segmento de Flor de equipo lleno de incómodas preguntas-, la actriz le preguntó si había “rebotado” con alguna famosa. En ese marco, el actor contó que, cuando era un niño, estaba “enamorado” de la actriz y vedette Patricia Dal, una amiga muy cercana de su madre. “No. No reboté”, dijo Bal, retomando la conversación. Y sumó: “¡Vos, Flor! Creo que si te digo lo que me gustás rebotaría. Rebotaría porque estás en pareja, yo también”. Peña, por su lado, respondió: “Estamos vencidos vos y yo juntos”.

Lejos de dejar pasar el momento, Bal continuó con el planteo inicial e insistió: “¿Te puedo decir algo? Mis amigos saben que sos como mi amor imposible. Lo digo de verdad, eh. Lo estoy diciendo en serio. Y con todo respeto a tu marido, tu familia. Yo también estoy en una situación comprometida”. Entre risas, Peña sugirió que no se trata de un tema de compromisos, sino de disponibilidad de tiempo. “En marzo estoy completa, pero abrimos la agenda de abril, para que te quedes tranquilo”, bromeó la conductora.

