Florencia Peña aceptó ser el “permitido” entre El Polaco y Barby Silenzi

Luego de que Barby Silenzi confesara que con El Polaco practicaban el poliamor y que Florencia Peña les interesaba para sumarla a su relación, la conductora de Flor de equipo (Telefe) aceptó ser el permitido de la pareja.

“Me encantan. Les dije que sí. Es una pareja que me encanta así que sí”, dijo Peña ante una consulta en Intrusos (América). “Me gusta eso porque no creo que el amor sea de una sola manera. Sí, respeto todas las maneras, pero lo descubrí de grande y me atrae. Yo la paso muy bien”, afirmó la conductora y actriz.

La respuesta de Peña llega luego de que Silenzi asegurara que con El Polaco practican el poliamor y estaban abiertos a sumar a una famosa conductora que se trataría de Peña. “Nosotros tenemos algo abierto, pero no es que él se va y va a estar con cualquiera y yo acá que ni me entero. La cosa siempre es de a dos, somos muy abiertos juntos, no cada uno por su lado”, confesó Silenzi. La pareja estuvo en un impasse recientemente, pero confirmaron que estaban juntos de nuevo.

“Tiene que ser consensuado por los dos y tenemos que compartir todo. Él se hace mucho el canchero pero él es muy celoso”, había revelado la bailarina que sostuvo que El Polaco se muere por Peña y a ella le encanta: “Es una bomba”, sostuvo.

